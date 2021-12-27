Filenin Akrepleri deplasmanda namağlup

TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor Voleybol Takımı, Lig'de oynadığı 11. maçında Marmaris Belediyesi'ni 13 mağlup etti.

İlk seti 2325 kazanan Antalyaspor, ikinci seti 2522 kaybetti. Üçüncü seti de ilk setin skoru ile kazanan kırmızı beyazlılar, dördüncü seti de 1525 kazanarak maçtan 13 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 5 galibiyet elde etmiş oldu.

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