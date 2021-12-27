Küçük Asiye uyutuluyor İlk seans doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakım servisinde uyutuluyor Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam eden Asiye'nin hayati bulguları da stabil

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ilk doku nakli tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in nakledilen dokularının durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımda uyutularak yakın takibinin devam ettiği bildirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye Ateş’in tedavisine başlandı. Ömer Özkan, yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra dün saat 13.00 sıralarında küçük kızı ameliyata aldı. Yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye’ye kalça ve sırtından doku nakledildi.

Dün ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş'i telefonla aradı. Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" ifadelerini kullanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, “Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam ediyor. Hayati bulguları da stabil” dedi.

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