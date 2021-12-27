Erken rezervasyonda yüzde 50 indirim uyarısı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TOURİSTİCA Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, ekim ayı döviz kurları üzerinden fiyatları belirlenen ve yüzde 50'yi bulan indirim imkanlarıyla birinci kademesi Ocak ayı sonunda bitecek olan erken rezervasyon kampanyalarından yerli turistlerin yararlanması için çağrıda bulundu.Pandemi nedeniyle iki yıl zor günler yaşayan turizm sektöründe 2022 yılı büyüt umutlarla bekleniyor. Hem yurtdışı pazarlar hem iç turizm açısından taleplerin çok daha yüksek olacağı öngörülüyor. Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, ekim ayı döviz kurları üzerinden fiyatları belirlenen ve yüzde 50'yi bulan indirim imkanlarıyla birinci kademesi Ocak ayı sonunda bitecek olan erken rezervasyon kampanyalarından yerli turistlerin yararlanması için çağrıda bulundu.2021 TOPARLANMA YILI OLDUPandemi sürecinin turizm sektörüne çok ciddi zarar verdiğine işaret eden Burak Tonbul, "Bu süreçte özellikle 2020 yılında Türkiye turizm tarihi hiç yaşamadığı bir kriz sürecinden geçti ve 2021 yılında toparlanma dönemine girdik. Bu toparlanma döneminde bazı pazarlar çalıştı ama bazı pazarlardan da maalesef Türkiye neredeyse hiç turist alamadı. Ve bunların yerine alternatif veya halihazırda çalışır kaynak pazarlarla kapatmaya ve özellikle iç pazarla kapatmaya çalıştık" dedi.2022, TRAVMANIN KAPATILACAĞI YIL2021 yılını Antalya'nın 99.5 milyon turistle kapatacağının görüldüğünü belirten Tonbul, "Bu 2019 yılında 14.5 milyon turist hareketiydi. Hala 2019 yılına varacağımız çok zaman olduğunu görüyorum. Bu tabi ki sadece kişi rakamları. Arz-talep dengesinin bozulduğu bu dönemde mutlaka kişi başı cari hesaplar da şaşırdı. 2022 yılında sektör için ciddi beklenti içerisinde olduğumuzu gerek turizm geliri, gerekse devletin turizme verdiği teşviklerle iki yılın getirdiği travmayı kapatmaya çalışacağımız bir yılı beklediğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.2021 İÇ TURİZMDE FIRSAT YILI OLDUİç turizm için 2021'in aslında hem tüketici, hem otelciler için fırsat yılı olduğunu söyleyen Burak Tonbul, "Çünkü 2021 yılında otellerde iç turizm hareketine yer verebilecek ciddi manada boşluklar oluştu ve tüketici son dakikada da olsa istediği tesisi, en makul fiyatlarda bulabildi. Tabi aynı zamanda Türk otelcisi için de iç pazarı daha fazla ağırlayabildikleri ve konaklatabildikleri bir yıl oldu. Çünkü iç pazarın ağırlıklı hareketi 2.5 aylık dönemde oluyor ki, o 2.5 aylık dönem aslında Türkiye'ye her milletten insanın tatil tercihini yaptığı en yüksek dönem" dedi.ERKEN REZERVASYON TAVSİYESİTouristica olarak 2022 yılı erken rezervasyon çalışmalarını yaklaşık 1 ay önce başlattıklarını açıklayan Tonbul, şu tavsiyede bulundu:"Burada erken rezervasyon dönemini, özellikle 2022 yılı için çok önemli bir enstrüman olarak görüyoruz. Neden, baktığınızda erken rezervasyon bir tüketici için en önemli, en basit ve en kolay istediği ürünü en iyi şartlarda aldığı dönemdir. Bu dönem içerisinde hem yer bulmakta sorun yaşamaz, hem en uygun fiyatla istediği oteli alır, hem de Türkiye pazarına özel, bizlerin de yaptığı gibi tatiline son 3 gün kala rezervasyonunu iptal edebilme ve parasını tahsil edebilme imkanına sahiptir. Ben Türk turizm tüketicisinden özellikle 2022 yılı için kampanyaları yakından takip etmesini tavsiye ediyorum."YAZ DÖNEMİ BU FIRSATLAR BULUNAMAZTürk tüketicilere güvenilir bulduğu şirketlerden rezervasyon yaptırmakta sakınca görmemeleri ve cesaretli davranmaları çağrısında da bulunan Tonbul, "Çünkü şu anda yüzde 50'ye varan indirimlerle, 12 taksite varan ödeme imkanlarıyla, gerekirse 6 veya 4 ay ötelemeli yine taksit imkanlarıyla şu anda en sağlıklı, en uygun fiyatlara tatilimizi veriyoruz. Bu kademeli indirimler Ocak sonunda yüzde 50'den yüzde 30'a, sonra yüzde 20'ye, sezona geldiğimizde de sıfıra inecek şekilde devam edecek. Sonra da geçen yılda bulduğumuz yer fırsatları, imkanlarını diğer kaynak pazarların çalışmasıyla beraber bulamayacağımızı, yani turizmin tekrar kendini yenileme dönemine gireceğini varsayarsak, erken rezervasyonun en iyi şekilde tüketici tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.FİYAT FARKI NE KADAR OLUR?Erken rezervasyon kampanyasına iç pazardan taleplerin geçen yıla göre gayet yüksek olduğunu da dile getiren Tonbul, geçen yılın aynı zamanının pandeminin tavan yaptığı dönem olması nedeniyle karşılaştırmanın doğru olmayacağını da kaydetti. İç pazar gibi büyük bir kaynak pazarın erken rezervasyondan çok daha fazla faydalanması gerektiğini belirten Tonbul, şu uyarıda bulundu:"Birçok etken var, doluluk sadece bir tanesi. Geçen seneye göre kurda yüzde 40'a yakın Türk Lirası'nın devalüe olduğu bir durum söz konusu. Aynı zamanda çok yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıyayız sektörümüzde. Bunlar mutlaka önümüzdeki günlerde fiyatlara yansıyacaktır. Bunların üzerine indirim oranlarının da peyderpey düştüğünü öngörürsek, ben geçen sene 1000 lira civarında tatil yapan bir tüketicinin aynı oteli, eğer geç dönemde rezervasyon yapmaya karar verir ve geciktirirse 1750'lere ulaşabileceğini tahmin ediyorum."FİYATLAR EKİM DÖVİZ KURU ÜZERİNDENFirma olarak erken rezervasyon fiyatlarının yüzde 90'ını kur dalgalanmasından koruduklarını ve değiştirmediklerini de açıklayan Tonbul, "Otelci partnerlerimizle bu fiyat değişikliklerinden tüketicimizi korumaya çalıştık. Birkaç istisna hariç fiyatlarımız yüksek dalgalanmadan etkilenmedi. Şu anda da bu politikalarla kurların daha makul seviyelere geldiğini düşünürsek bir süre daha ekim fiyatlarını değiştirmeden gideceğiz. Bunları Ocak sonunda ikinci kademe erken rezervasyon indirimine geçtiğimizde fiyatlarımızı da ona göre güncelleyeceğiz" dedi.2022'DEN BEKLENTİ BÜYÜKBir turizmci olarak 2022 sezonundan beklentilerinin büyük olduğunu da açıklayan Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Tonbul, şunları söyledi:"Birçok manada büyük, hem ülkeye koyduğumuz katma değer, hem turizm camiası ve turizm çalışanın 2020 ve 2021 yıllarında geçirdiği travmatik süreçler sebebiyle büyük. O yüzden hepimizin sektörümüze sahip çıkması, ülkemizin değerlerini koruması ve ülkemizin turizme sunduğu bu mükemmel ürünlerden faydalanması gerektiği bir yıl olarak 2022'yi yaşamayı ümit ediyorum." DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez

2021-12-27 11:58:05



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