3 katlı lüks restoranda yangın korkuttu

Antalya’da 3 katlı restoranın üst katında çıkan yangın korkuttu. Restoranın üst katı kullanılamaz hale gelirken yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Kipa Kavşağında bulunan 3 katlı lüks bir et restoranında meydana geldi. Sebebi bilenmeyen yangın, restoranın üst katında çıktı. Lokanta sahibi dumanların çıkmasını fark ederek itfaiyeyi aradı. Alevler büyümeden lokanta çalışanları dışarı çıkarıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı itfaiye ekipleri tarafından hazırlanan rapor sonrasında netlik kazanacak.

