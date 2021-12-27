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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırcami için 2 Ocak’ta referanduma gidiliyor

İHA

Kırcami için 2 Ocak’ta referanduma gidiliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami’de imar plan çalışmaları için 2 Ocak’ta referanduma gideceklerini açıkladı. Başkan Uysal, “Planımızın ana esaslarından geri adım atmak istemiyoruz. Uzun yıllar sürüncemede kalan konuyla ilgili daha fazla zaman kaybı istemiyoruz. Ama bunu komşularımız onaylıyor mu görmek istiyoruz. Komşularımızın güç vermesine, desteğine ihtiyacımız var. Karar ve tavrımızı komşularımızın irade beyanına göre şekillendireceğiz” dedi.
Kırcami, etrafı lüks siteler, apartmanlar, iş ve alışveriş merkezleriyle çevrili bin 447 hektar genişliğinde bir boşluk. Kentin tam merkezinde taşıma toprakla marul, maydanoz yetiştirip geçim mücadelesi veren insanların üzerine her gün yanı başındaki apartmanlarının gölgesinin düştüğü Kırcami, Antalya’nın başta trafik olmak üzere birçok sorunun çözümünün de kilit noktası.
Yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan’ın belli bölümlerini kapsayan bölgede plan çalışmaları 41 yılı geride bıraktı. 1980’de başlayan süreç, davalar, itirazlar, iptallerle geçti. Onlarca yılın ardından Kırcami, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çalışmaları, Muratpaşa ve Büyükşehir belediye meclislerinde bütün grupların verdiği destekle ilk kez 2019’da plana sahip oldu. Bu sayede, Aralık 2020’de Kırcami’de ilk inşaat ruhsatı da Muratpaşa Belediyesi’nce verildi. Ancak, Antalya 1. İdare Mahkemesi, bölgenin üst ölçekli planlarını iptal etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi, istinaf başvurusunu “Mahkeme kararının gerekçesinde hukuki isabet görülmemiş ise de karar sonucu itibariyle hukuka uygundur” diyerek reddetti.

“Güç ve destek ver”
Başkan Uysal, hukuki süreç Danıştay’da devam ederken planlamanın bu yeni aşamasında en kritik sorunun cevabını almak için Kırcami’de referanduma gideceklerini açıkladı. Başkan Uysal, “Mahkeme, Antalya’nın 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın olmayışını gerekçe göstererek planları iptal etti. Bunu haklı bir gerekçe olarak görmemiz mümkün değil. Ama aynı mahkeme kararında, planları eleştiren tek kelime dahi yok. Bu gösteriyor ki Kırcami imar planları ‘şehircilik ilkeleri’, ‘planlama esasları’, ‘sürdürülebilir sağlıklı kentleşme’ ve ‘kamu yararı’ ışığında son derece doğru bir plandır. Bilimsel olarak bu durum bilirkişi raporlarıyla ortaya kondu. Biz, planımızın ana esaslarından geri adım atmak istemiyoruz. Uzun yıllar sürüncemede kalan konuyla ilgili daha fazla zaman kaybı istemiyoruz. Ama bunu komşularımız onaylıyor mu görmek istiyoruz. Komşularımızın güç vermesine, desteğine ihtiyacımız var. Karar ve tavrımızı komşularımızın irade beyanına göre şekillendireceğiz” diye konuştu.

“Evet ne anlama geliyor?”
Pazar günü referandumda, sandıktan ‘Evet’ çıkması durumunda, Kırcami’de planlama sürecinin mevcut planların ana esasları üzerinden sürdürülmesi yönündeki kararlılık devam edecek. Evet oylarıyla, aynı zamanda, yüzde 40’lık zayiatla Kırcamililerin elde ettiği inşaat hakları korunacak. Plan çalışmaları zaman kaybetmeden devam edecek ve parselasyon planında, imkan veren parsellerde hisse çözümü mümkün olacak.

“Hayır ne anlama geliyor?”
Sandıktan ‘Hayır’ çıkması durumunda ise yeni bir planlama süreci gündeme gelecek. Bu durumda, Temmuz 2019’da yapılan yasal düzenlemeyle zayiat oranını yüzde 45’e kadar çıkabilecek. Bölgede parselasyon da yok sayılacak. Kadastro parsellerine dönüş yaşanacak. Geri dönüşün sağlanması, yeni parselasyon planları ve üst ölçekli planlarının hazırlanmasında başa dönülecek. Bu da uzun zaman alacak.

“Sandıklar muhtarlıklarda kurulacak”
Kırcami referandumunda, sandıklar muhtarlıklarda kurulacak. Referandumda, planlama bölgesinde bulunan mahallelerde seçmen kütüğüne kayıtlı Kırcami sakinleri oy kullanabilecek. Fener ve Çağlayan mahallelerinde ise sadece plan alanında ikamet edenler oy hakkında sahip olacak. Ayrıca tapu sahibi olup ikamet etmeyenler de tapularının ait olduğu mahallelerinin muhtarlıklarında tapu ve kimlik ibrazıyla oy kullanabilecek. Pazar, saat 08.30’da başlayacak oylama 17.00’de sona erecek. Oy sayımları muhtarlıklarda yapılacak ve birleştirme işlemlerinin ardından sonuç açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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