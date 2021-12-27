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Diskotekteki köpek balığı için nakil kararı

DHA

Diskotekteki köpek balığı için nakil kararı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı. İşletmeye para cezası uygulanırken, köpek balığının diskotekten nakliyesi ve yaşamına uygun başka bir yerde bakımının sağlaması yönünde karar verildi.
Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da bir gece kulübündeki 3-4 metreküplük akvaryum içerisinde tutulan köpek balığını geçen eylül ayında fotoğraflayan Alman turist, Almanya'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya'ya (PETA Deutschland e.V.) durumu bildirdi. PETA Almanya, işletme sorumlularına bir mektup göndererek, hayvanı özgür bırakmalarını istedi.
DİSKOTEKTE DENETİM YAPILDI
Mektubuna yanıt alamayan PETA Almanya yetkilileri ve Türkiye'den Yunus Özgürlük Platformu'nca, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla konu gündeme getirildi. Köpek balığının yoğun ses, ışık ve gürültü gibi sebeplerle işkenceye maruz kaldığı iddialarının gündeme gelmesiyle 26 Aralık Pazar günü yetkili kamu kurumlarının uzman ekiplerince denetim yapıldı. Denetime Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Orman İşletme Şefliği'nden uzmanlar katıldı.
SİYAH UÇLU KÖPEK BALIĞI
Denetim sonrasında yapılan açıklamada, söz konusu işletmede yapılan denetimde, 3-4 metreküplük bir akvaryum içerisinde, 60-70 cm boyunda, 6-7 kg ağırlığında köpek balığı görüldüğü, köpek balığının Karadeniz hariç tüm denizlerde görülebilen bir tür olan Carcharhinus limbatus (Siyah uçlu köpek balığı) olduğunun tespit edildiği belirtildi.
YEDİEMİN İŞLETME SAHİBİ 
Köpek balığının, bulunduğu ortam gereği, yüksek ses ve ışığa bağlı fiziksel ve psikolojik eziyet görmesi nedeniyle, işletme sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesinin ihlal edildiği kanaatiyle işlem yapılmasına karar verildiği ve hayvanın, yediemin olarak işletme sahibine bırakıldığı açıklandı. İşletmeye bu kapsamda 1500 TL idari para cezası uygulandı. İşletme yetkilileri ise Singapur'dan 9 yıl önce getirilen siyah uçlu köpek balığının, doğal yaşamına daha uygun bir yere nakli için çalışma başlattı.
UYGULANAN YASAL İŞLEM
'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' davranışlarını içeren yasaya göre, köpek balığı artık diskotekte tutulamayacak. Karar üzerine, köpek balığı diskotek ortamında olmamak kaydıyla, ses, ışık ve gürültü gibi etkenlere maruz kalmayacağı, doğal yaşamına uygun bir ortama nakledilene kadar şu an kapalı olan işletmede kalmaya devam edecek. Ancak en kısa sürede işletme yetkililerinin ya daha uygun bir yer ayarlaması ya da bakımını üstlenebilecek başka bir yere nakledilmesi gerektiği ifade edildi.
'İNANILMAZ STRESE MARUZ KALIYOR'
Köpek balığıyla ilgili mektupta, Deniz biyoloğu ve PETA Almanya Derneği'nin balık ve deniz hayvanları uzman danışmanı Dr. Tanja Breining, şunları dile getirmişti:
"Gece kulübünüzdeki akvaryumda tutulan köpek balığı için daha güzel, türüne daha uygun bir yuva bulmanızı ve gerçek hayvanlar bulundurmaya son vermenizi ya da Sanal Gerçeklik Akvaryumu'na geçmenizi, içtenlikle ve empati kurabileceğinizi düşünerek rica ediyorum. Köpek balıklarının en önemli duyu organı işitme organıdır. Köpek balıkları uzun mesafelerden insanın algılayamadığı ses dalgalarını duyabilirler. Bu nedenle gece kulübündeki yüksek bas sesler, oldukça hassas bir balık olan köpek balıklarında ölümcül sonuçlara yol açabilir. Denizlerin kralını hiçbir uyarının olmadığı ufak bir havuza veya fanusa hapsetmek, daimi olarak flaşlara, yüksek sesli müziğe ve derin bas etkisine maruz bırakmak hiç şüphesiz hayvana işkencedir. Lütfen bu hayvanlara yapılan işkenceyi desteklemeyin. Daha fazla vakit kaybetmeden deniz canlılarını korumamıza yardım edin ve kulübünüzdeki köpek balığı için yüzebileceği daha fazla alanın olduğu, başka deniz hayvanlarıyla birlikte yaşayabileceği daha iyi bir yuva bulun. Bu konuda size destek vermekten mutlu oluruz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-12-27 12:09:35

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