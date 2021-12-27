Cam Piramit’te yeni yıl coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit’te düzenlediği 'Hep Birlikte Yeni Yıla' etkinliği hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Antalyalılar konserler, sahne gösterileri, yılbaşı pazarı ve renkli gösterilerle yeni yıl coşkusunu yaşadı.

Antalya, 2022’yi Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki yerleşik yabancı dernekler ve kadın kooperatiflerinin katkılarıyla Cam Piramit’te gerçekleştirdiği 'Hep Birlikte Yeni Yıla' etkinliğiyle karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe hafta sonu binlerce kişi geldi. Vatandaşlar kadar Antalya’da yaşayan yabancıların da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birbirinden renkli manzaralar yaşandı.



“Renkli ve eğlenceli etkinlik”

Noel Baba DJ performans, Grup Soğuk, Görkem Durmaz ve Grup Taksis ve Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği’nin konserleri izleyenleri coşturdu. Çocuklar ise mini lunapark alanı, dev kar küresi ve kar yağdırma efekti ile eğlence dolu anlar yaşadı. Ayrıca yılbaşı pazarları da büyük ilgi gördü. Yılbaşı aksesuarları, oyuncaklar, takılar ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda vatandaşlar alışveriş yaptı. Yılbaşı coşkusunun yaşandığı renkli etkinlik 2 Ocak’a kadar devam edecek.

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