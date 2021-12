Konyaaltı sahilinde tuvalet ve giyinme kabini sayıları artırılacak, otopark ihlalleri önlenecek Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Atasoy: “Konyaaltı Sahili, hepimizin sahip çıktığı ortak değerimiz” Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi yıl sonu toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 2021 yılı sezon sonu toplantısını yaptı. Yeni sezon için tuvalet sayılarının arttırılması, ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları, otopark ihlallerinin engellenmesi, giyinme kabini sayı ve niteliğinin arttırılması, yol düzenlemeleri çalışmaları yapılacak.

Sahildeki çalışmaların ve planlamaların denetleme kurulunun görüşleri alınarak yapılması amacıyla düzenlenen toplantıda karşılaşılan sorunlara çözüm arandı. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Konyaaltı Sahili, hepimizin sahip çıktığı ortak bir değerimiz” dedi.

STK ve kurum temsilcilerinden oluşan Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, belediyenin ilgili daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Konyaaltı Sahili'nde yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.



“Çalışmalar yeni sezona tamamlanacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Konyaaltı Sahili'ndeki çalışmaların Başkan Muhittin Böcek’in direktifleriyle sezona yetiştirileceğini belirterek, planlamaların denetleme kurulu üyelerinin görüşleri alınarak yapılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Atasoy, “Konyaaltı Sahili, hepimizin sahip çıktığı ortak bir değerimiz. Her yıl ziyaretçi sayısı artan sahilin kullanım koşullarını daha iyi düzeye getirebilmek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’ların görüşlerini aldık. Denetleme Kurulu ile yaptığımız değerlendirmeler, görüş alış verişleri hepimiz açısından oldukça yararlı oldu" dedi.



“Her görüşü not aldık”

Toplantıda STK ve kurum temsilcilerinin görüşlerinin kendileri için yol haritası olacağını kaydeden Lokman Atasoy, “Konyaaltı Sahili'nin çevre değerlerini koruyarak, gelecek nesillere taşıyabilmemiz önem arz etmektedir. Buradaki her görüşü dikkate alıp, planlamalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi çalışmaları Türkiye'de benzeri olmayan örnek bir uygulamadır. İlgili tüm paydaşlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde, ortak akılla çalışmaların yürütülmesinin Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne ve Antalya'mıza çok önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.



“Bakım çalışmaları başladı”

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, sezon süresince ve sonrasında sahilde yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum yaptı. Hacıoğlu; temizlik, bakım, onarım, güvenlik gibi hizmetler için 250 belediye personelinin sahilde 7/24 görev yaptığını, Alan Yönetimi Biriminin denetim ve kontrollerinin her gün periyodik olarak devam ettiğini belirtti. Hacıoğlu, karşılaşılan birtakım sorunlara rağmen daha önceki yıllara göre şikayet sayısının azaldığını, önümüzdeki sezona hazırlıkların şimdiden başlandığına ifade ederek, tuvalet sayılarının arttırılması, ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları, otopark ihlallerinin engellenmesi, giyinme kabini sayı ve niteliğinin arttırılması, yol düzenlemeleri, kötü hava koşullarından zarar gören ekipmanların tamiratı gibi konularda sezona hazırlıkların başlandığını belirtti.

