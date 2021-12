Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı (2)

VALİ YAZICI: BU AKŞAM YA DA YARIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Prof. Dr. Ömer Özkan'dan Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Asiye'nin durumu hakkında açıklama yapan Vali Yazıcı, "Asiye kızımızın annesi, babası, dedesi ve halası buradaydı. Moralleri iyi şükürler olsun. Dün dünya çapındaki ünlü hocamız Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın başarılı operasyon geçirdiğini değerlendiriyoruz. Ömer hocamızla da konuştuk. Şu an yoğun bakımda, henüz uyandırılmadı. Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ömer hocam başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Tabii ki çok ciddi manada doku zedelenmeleri olduğu için önümüzdeki aylarda yeni operasyonların yapılması gerekecek. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Cuma gecesinden beri kendilerini misafir ediyoruz. Önce anne ve babaları geldi, sonra büyük babası ve ablasıyla geldiler. İnşallah bu feci olayı bir daha yaşamayız" dedi.

'ASİYE KIZIMIZ GÜZEL GÜNLER GÖRECEK'

Vali Yazıcı, şöyle devam etti:

"Herkesin çok dikkatli olmasını istiyoruz. Hayvanseverlerin de hayvanı olanların da mutlaka hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini değerlendiriyoruz. Asiye´miz kurtulacak. İnşallah, güzel günler onu bekliyor. Biz de inanıyoruz. Başarılı operasyon geçirdi. Akdeniz Üniversitesi'nin bu konudaki Türkiye'deki en iyi yer olduğunu, Ömer hocamızın bu konuda uzman ve profesyonel olduğunu bizzat hasta yakınlarından kendim dinledim. Hocamıza da üniversitemize de güveniyorlar."

Vali Yazıcı, Asiye'nin ailesiyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Cumartesi sabah geldiler, misafir ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üniversitemiz de gerekli her şeyi yapıyor. Teknik konularda aileyle alakadar oluyoruz. Arkadaşlarımız onlarla birlikte herhangi bir ihtiyaçları olmadığını ifade ettiler" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURANAlparslan ÇINAR

