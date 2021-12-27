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Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)

DHA

Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)


TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI ÇALIŞTAYI'NA KATILDI
Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na katıldı. Programda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da yer aldı. Burada konuşan Soylu, "Geçtiğimiz 2 yıl Türkiye afetlerle sınandı. Rize ve Artvin'de sel afetleri, Arhavi'deki afetten Ankara'ya geldiğim akşam Antalya Manavgat'taki yangına gittik. 3-4 gün orada kaldık. Oradan Muğla'daki yangına gece helikopterle gittik. Hayatım boyunca böyle bir tabloyla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Sürekli ormanların yandığı, gece karanlığında alevlerin gökle buluştuğu tablo beni öyle ürküttü ve korkuttu ki herhalde 'bu yangın bitmeyecek, biz bu işin işinden çıkamayacağız' dedim. Büyük felaketle karşı karşıyaydık. Orada sadece yangınla uğraşmadık. Dedikodularla uğraştık. Yardımcı olması gerekenlerin çelme taktığı bir aksiyonla karşı karşıya kaldık" dedi.
'YALOVA'DAKİ TABLOYU HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM'
Bakan Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremini canlı yaşadığını belirterek, "Yalova'daki o tabloyu hayatım boyunca unutmayacağım. Cesetlerin her yerde olduğu, kıyamet günü gibi herkesin koşuşturduğunu, endişenin, korkunun, çaresizliğin hakim olduğu bir tablo. Oradaki siteleri teker teker geçerek Gölcük Komutanlığı'na kadar geldik. O zifiri karanlığı, çaresizliği hayatım boyunca unutmayacağım. Bozkurt'ta umutsuz bir şekilde çatının üzerinde duran insanlarla yüz yüze geldik. Hem afet öncesi, afet anı ve sonrasında yaptığımız iyileşmeler ile 'Nerede bu devlet'ten, 'Allah devlete, millete zeval vermesin' noktasına gelindi" diye konuştu.
'2022 YILINI AFET TATBİKAT YILI OLARAK BELİRLEDİK'
Bakan Soylu, Türkiye Afet Risk Azaltma Planları ile ilgili 81 il dahil 3 bin 592 kurumun çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:
"81 ilin İl Afet Risk Azaltma Planları burada. Bu planlar canlı planlardır. Her kuruma bir yol haritası oluşturabilecek, oradaki riskleri ölçen güçlü planlardır. Yaklaşık 445'in üzerinde toplantı yapıldı. 11 bin 848 eylem belirlendi. Afetlere bina ve coğrafya değil, toplum bilgisi açısından da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılını 'Afet Tatbikat Yılı' olarak belirledik. 2021 yılında verdiğimiz eğitimleri pratiğe dökmeye, bunu afet refleksi haline getirmeye gayret edeceğiz. Yine ilçelerdeki Afet Yönetim Merkezi sayılarını artırdık. Akredite kuruluşları ve polis arama kurtarma timi kuruldu. Elimizde ne kadar imkan varsa değerlendiriyoruz. Koruculara afet kurtarma eğitimi veriyoruz. Ciddi bir teyakkuz halindeyiz. Karşımızda bizimle randevusu olan afetler var ama randevu tarihini söylemiyorlar."  DHA-Genel Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR
2021-12-27 14:47:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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