Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

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Antalya'nın Serik ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi'nde yağmur sonrası güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökyüzünde gökkuşağı meydana geldi. Gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti. Gördüğü gökkuşağı manzarasını kayıt altına alan bir vatandaş, "Gökkuşağı kendini dağlardan dağlara vermiş. Görüyorsunuz gökkuşağını, çok güzel" dedi.

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