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Mezun olunca OSB içerisinde bulunan fabrikalarda iş garantisi veren okul kıskandırıyor Antalya’da fabrika ortamında ders gören kız öğrenciler, okulun banklarını üretiyor Antalya’da öğrenciler, fabrika ortamında geleceğe hazırlanıyor OSB Teknik Koleji’nde öğrenciler, son teknoloji makine ve ekipmanlar ile donatılmış sınıflarda eğitim görüyor

İHA

Mezun olunca OSB içerisinde bulunan fabrikalarda iş garantisi veren okul kıskandırıyor Antalya’da fabrika ortamında ders gören kız öğrenciler, okulun banklarını üretiyor Antalya’da öğrenciler, fabrika ortamında geleceğe hazırlanıyor OSB Teknik Koleji’nde öğrenciler, son teknoloji makine ve ekipmanlar ile donatılmış sınıflarda eğitim görüyor

Antalya’nın tam burslu, üst düzey mesleki eğitim verilen ilk ve tek okulu olan Antalya OSB Teknik Koleji’nde öğrenciler, adeta fabrika ortamında geleceğe hazırlanıyor. Öğrenciler, okul içerisinde son teknoloji makine ve ekipmanlar ile donatılmış sınıflarda uygulamalı olarak eğitim görüyor. Okulun kız öğrencileri ise ilk defa kaynak makinesinin başına geçip okul bahçesinde kullanılan bankların üretimini yapmaya başladı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yönetiminin vizyon projeleri arasında yer alan OSB Teknik Koleji’nde eğitimöğretim hayatı, fabrika ortamında sürdürülüyor. 282 öğrencinin tam burslu özel eğitim aldığı kolejde, eğitim hem uygulamalı hem de teorik olarak yapılıyor. Okulda her sınıfta bilgisayar destekli akıllı tahta bulunurken her bir sınıf 24 kişilik derslikten oluşuyor. Öğrenciler, günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre son teknoloji makine ve ekipmanlar ile donatılmış atölye ve laboratuvarlarda çalışma imkanı buluyor. Okulda iş sağlığı ve güvenliği ise en üst seviyeden tutuluyor.

Kız öğrenciler ilk kez kaynak kullandı
Okulun metal teknolojisi alanında eğitim gören 30 kişilik öğrenci grubu ilk kez kaynak kullanmayı öğrendi. Öğrenciler, ilk olarak okulun bahçesinde kullanılan bankları üretmeyi başardı. Öğrenciler günde 1 tane bank üretiyor. Kız öğrenciler ise hayatlarında ilk defa kaynak makinesi kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

"OSB kendi elemanını kendisi yetiştiriyor”
Okul hakkında açıklamalarda bulunan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Okulun geldiği noktada çok keyifliyiz. Amacımız Türkiye’nin gündemine ve talep kalitesine bu okulun oturmasıdır. Bu yıl 282 tane öğrenci aldık. Öğrenci kardeşlerimizi en özgüvenli, mesleğinde çok iyi, ahlakları çok iyi, karakterleri çok iyi bir düzeyde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin gündemine mesleki eğitimi oturtmak istiyoruz. Buradaki temel amacımız kaliteyi yükseltmektir. Öğrencilerimizi üst düzeyde yetiştirmek istiyoruz. Çok memnunuz. OSB kendi elemanını kendisi yetiştiriyor. Biz Türkiye’ye insan kaynakları sağlamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız sadece aranan elaman değil karakterleri ve özgüvenleri yüksek öğrenci yetiştirmek. Girişimci ve gelecekte fabrika kuracak gençlerimizi de buradan yetiştirmek istiyoruz. Sadece okul değil aynı zamanda burası bir fabrika olacak. Burada bulunan öğrencilerimiz 3'üncü sınıftan itibaren kendilerini bir fabrikanın içerisinde hissedecekler” dedi.

"Okulumuzun temel ihtiyaçlarını tamamen kendi içerisinde üretimini yapıyoruz"
Okulun Metal Teknolojisi Alan Öğretmeni Musa Güngör ise çalışmaları şöyle anlattı:
“Okulumuzda OSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda uygun bölümler var. Bizim alanımızda şu anda 30 tane öğrencimiz bulunuyor. 30 öğrenci 15 kişilik iki farklı sınıfta öğretim görüyorlar. Buradan çıkan öğrencilerimiz, iş başı eğitim programı ile birlikte en az bir yabancı dil bilmeleri suretiyle firmalarımızda iş başı yapacaklar. Eğitimöğretim sürecinde birçok üniversitede ve eğitim alanlarında bulunmayan makineler okulumuzda var. Kaynaklı imalat yöntemleri başta olmak üzere soğuk şekillendirme eğitimleri veriyorum. Kaynak robotu, 3 boyutlu yazıcılar ile birçok eğitim veriliyor. Öğrencilerimize mezun olur olmaz iş imkanı veriyoruz. Okulumuzun temel ihtiyaçlarınının tamamen kendi içerisinde üretimini yapıyoruz. Firmalara da üretim konusunda ilerleyen süreçlerde destek vereceğiz.”

"Bu okula geldiğim için çok mutluyum"
Okulun ilk öğrencilerinden Deniz Bal, “Haftada 9 saat ders görüyoruz. Pazartesi günleri uygulamalı olarak atölye derslerimiz oluyor. Bu okula geldiğim için çok mutluyum. Makineler ile uğraşmayı çok seviyorum. Mühendislik dalında okumak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Bir bankın üretilmesi 1 gün sürüyor"
Sedef Sedefoğlu ise, "Şu an biz metal eğitimindeyiz. Çok mutluyum. Kaynakçı olmak istiyorum. Kaynağı ilk tuttuğum zaman çok heyecanlıydım. Hocamı dinledim, ondan tavsiyeler aldım. Onun sayesinde kaynak yapabiliyorum. Korkularımı yendim. Sıçrayan ateşler beni korkutuyordu. İlk olarak bank üretmeyi öğrendik. Demirleri birleştirdik. Şu an tahtalarını birleştireceğiz. Bir bankın üretilmesi 1 gün sürüyor. 15 kişilik sınıflarda ders görüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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