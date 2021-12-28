'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'

DHA

'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)PEDİATRİK Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, evlilik öncesi yapılan SMA testleriyle kalıtsal rahatsızlıkların azalacağını belirterek, "Talasemili hasta çocuk oranı, önlem alınmasaydı bugün 10 binlerin üzerinde olacaktı, 5 binlerde kaldı. Şu anda SMA'lı hasta 3 bin civarında, bu önlem sayesinde hasta sayısı giderek azalacak. Yeni hastalar doğmayacak. Aileler ızdırap çekmeyecek" dedi.
Antalya'da Pediatrik Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Canatan, Sağlık Bakanlığı'nın Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak uygulamanın detaylarını anlattı. Prof. Dr. Canatan, SMA hastalığının bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik, kalıtsal motor nöron hastalığı olduğunu aktardı. Prof. Dr. Canatan, taşıyıcı anne ve babaların çocuklarında yüzde 25 hasta çocuk, yüzde 25 sağlıklı çocuk ve yüzde 50 oranında taşıyıcı olarak dünyaya geldiğini açıkladı. SMA'nın nadir görülen 7 bin hastalık arasında olduğunu aktaran Canatan, Türkiye'deki SMA hastalığının 6 ile 10 binde 1 bebekte görüldüğünü, kayıtlı SMA'lı hasta sayısının ise 3 bin civarında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Canatan, talasemi hastalığı gibi evlilik öncesi testler arasına alınmasıyla birlikte SMA'lı hasta sayısında düşüş olabileceğini söyledi.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK SMA TİP1 GÖRÜLÜYOR
SMA hastalığının 5 tipi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Canatan, "Hastalığın tiplendirmesine baktığımızda, daha anne karnında Tip0 dediğimiz belirtilerle başlıyor. Doğar doğmaz çocuğun gelişmesinde, emmesinde, yutmasında sorun oluşuyor. Bu şekilde çocuk ilk 6 ayda kaybediliyor. Doğar doğmaz ilk 6 ay içinde tanı konulan hastalara Tip1 diyoruz. Bunların da belirtileri yine kas güçlüğü, gelişim geriliği, çocuğun solunum sıkıntısıyla erken yaşlarda kaybedilebiliyor. Tip2 ise 6-18 aylık arasında başlıyor. Bu tipte çocukta gelişme geriliği yanında yutkunma güçlüğü ve özellikle solunum sıkıntısı çok belirgin hale geliyor. Bu ilk 3 tip çok ağır seyrediyor. Tip3 ise daha çok adölesan (ergenlik) ve erişkin dönemde ortaya çıkan bir tip. Çoğu zaman sıkıntı olmuyor. Zaman zaman gelişme geriliği ve skolyoz gibi bel sorunları oluşabiliyor. Tip4 ise erişkinlerde gözlenen çok nadir bir durum. Türkiye'de en çok gözlenen Tip1. İlk 6 ay içerisinde tanısı konulup tedavisinin başlanması gerekiyor" diye konuştu.
KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ YAPILIYOR
Şu anda tüm ailelerin sıkıntısının SMA'nın Tip1 hastalığıyla ilgili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Canatan, "Şu anda birtakım genetik tedavi uygulanan ilaçlar var. Bu ilaçlar için yurt dışına gidilerek çok pahalı yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılıyor. Ancak yaşam kalitesi ne kadar o da sorun. Bu hastalığın tedavisinde yine kök hücre tedavisi yöntemi kullanılıyor ama hastalıktan korunmak önemli. Çünkü bu hastalık çekinik genlerle geçtiği için taşıyıcı anne ve babaların çocuklarında yüzde 25 hastalık meydana gelebiliyor" dedi.
'SAĞLIKLI ÇOCUKLAR DOĞACAK'
Talasemide olduğu gibi SMA'nın da evlilik öncesi programa alınmasının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canatan, şöyle konuştu:
"Şimdi evlenen çiftler mutlaka bu testi yaptıracak. Dolayısıyla sağlıklı bir çocuğa sahip olmak için tüp bebek yöntemiyle genler ayıklanarak, direkt sağlıklı çocuğa sahip olacaklar. Aynı zamanda yeni doğanlara da bir tarama yöntemi uygulanacak. Bu yöntemle de çocuk doğar doğmaz alınan kan örneğine ilişkin genetik merkezlerde tanı konulacak. Daha erken dönemde çocukta belirtiler başlamadan tanısı konarak tedavi yöntemleri gelişecek. Talasemiyle ilgili yıllar önce yasa çıkartıldı, yönetmeliği hazırlandı ve evlilik testleri arasına girdi. Önlem alınmasaydı hasta çocuk oranı bugün 10 binlerin üzerinde olacaktı, 5 binlerde kaldı. Şu anda SMA'lı ağır hasta sayısı 3 bin civarında. Bu önlem sayesinde hasta sayısı giderek azalacak. Yeni hastalar doğmayacak. Dolayısıyla bir hastanın maliyetiyle binlerce kişi taranmış olacak. Aileler ızdırap çekmeyecek, aileye ve ülkeye ekonomik sıkıntı olmayacak. Bu test genetik merkezlerde kamu veya özellerde yapabilecek düzeyde altyapıları hazır. Zaten 1 yıldır evlenen çiftler bunun için başvuruyordu. Biz bu testleri yapıyorduk. Bakanlığın kararıyla bu testlerin yapılmasına yoğunluk vereceğiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-12-28 10:15:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'
YEREL HABERLER 'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap ...
Mezun olunca OSB içerisinde bulunan fabrikalarda iş garantisi veren okul kıskandırıyor Antalya’da fabrika ortamında ders gören kız öğrenciler, okulun banklarını üretiyor Antalya’da öğrenciler, fabrika ortamında geleceğe hazırlanıyor OSB Teknik Koleji’nde öğrenciler, son teknoloji makine ve ekipmanlar ile donatılmış sınıflarda eğitim görüyor
YEREL HABERLER Mezun olunca OSB içerisinde bulunan fabrikalarda iş ...
Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni
YEREL HABERLER Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni
Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandı
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve ...
Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi’nde göreve hazır
YEREL HABERLER Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi’nde göreve hazır
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve ...
Kemer Belediyesi personeline genel iletişim eğitimi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi personeline genel iletişim eğitimi
Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç ...
11 aylıkken pitbull saldırısına uğrayan minik Sadrettin, anne kelimesinden önce ‘acıyor’u öğrendi Pitbull kırması köpeğin saldırısı sonucu yanak ve kulağı kopan minik yavru, yüzündeki izler kaldı Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aile duruma tepki gösterdi Baba Hasan Kaçar: “Tuttuğunuz mikrofondan dahi korkuyor” Anne Sevim Kaçar: “Baba, anne kelimesini öğrenmeden önce ‘acıyor’u öğrendi”
YEREL HABERLER 11 aylıkken pitbull saldırısına uğrayan minik ...
Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında
YEREL HABERLER Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında
Asiye bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Asiye henüz uyandırılmadı yoğun bakımda, bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak" "Asiye kurtulacak, İnşallah güzel günler onu bekliyor"
YEREL HABERLER Asiye bu akşam yada yarın yoğun bakımdan ...
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı (2)
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve ...
Finike Devlet Hastanesi’ne ‘Sağlık Turizmi Yetkilendirme Belgesi’
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesi’ne ‘Sağlık Turizmi ...
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı (2)
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve ...
Konyaaltı sahilinde tuvalet ve giyinme kabini sayıları artırılacak, otopark ihlalleri önlenecek Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Atasoy: “Konyaaltı Sahili, hepimizin sahip çıktığı ortak değerimiz” Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi yıl sonu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı sahilinde tuvalet ve giyinme kabini ...
Cam Piramit’te yeni yıl coşkusu
YEREL HABERLER Cam Piramit’te yeni yıl coşkusu
Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı
Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu Otomobile beyzbol sopasıyla saldırıp, beyzbol sopası kırılıncaya kadar aracı parçaladılar Aracı hurdaya dönen Keklikoğlu: “Daha önce de dükkanıma silah sıkmakla tehdit etmişlerdi”
YEREL HABERLER Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış ...
Diskotekteki köpek balığı için nakil kararı
YEREL HABERLER Diskotekteki köpek balığı için nakil kararı
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve ...
Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye’nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan’dan açıklama “Asiye şu anda yoğun bakımda, durumu iyi” “Hayati risklerini atlatması için bir doku nakli yapıldı” “Aslında bizim sürekli yaptığımız ameliyatlardan birisi ama bu çocukta bayağı travmatize olmuş açık dokular var”
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye’nin doktoru Prof. ...
Kırcami için 2 Ocak’ta referanduma gidiliyor
YEREL HABERLER Kırcami için 2 Ocak’ta referanduma gidiliyor
Doç. Dr. Özçelik: “Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre'de deprem riski çok yüksek” "Deprem olacağından eminiz ama ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını bilmiyoruz" Akdeniz Üniversitesi’nden deprem değerlendirmesi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Özçelik: “Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.