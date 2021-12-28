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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aktif Yaşlılılar pistte gençlere taş çıkarttı

İHA

Aktif Yaşlılılar pistte gençlere taş çıkarttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlı bireyleri spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor. Merkezin üyeleri tango, vals, foxtrot ve quick step danslarını öğrenip bir yandan eğleniyor bir yandan da yarışmaya hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezinde spor, sanat ve sosyal aktiviteleri, psikolojik ve gerontolojik danışmanlık hizmeti ile yaşlı bireylere hem bedensel hem de ruhsal destek sağlanıyor.
Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde yaşlı bireyler için İngilizce, satranç, latin ve oryantal dans, ahşap süsleme, resim ve tiyatro aktiviteleri düzenleniyor. Merkezin bu dönemdeki en çok ilgi gören kurslarının başında latin dans kursu ile satranç kursu geliyor. Müzik eşliğinde Dans Eğitmeni Gazi Umdu'nun yardımıyla çiftler hem eğleniyor hem de dans öğrenip Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun düzenleyeceği yarışmaya hazırlanıyor.

“Sağlıklı yaşlanma”
Dans etmenin yaşlı bireyler için bedensel koordinasyonu geliştirmek ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağladığını belirten Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Dans Eğitmeni Gazi Umdu, “Dans kursumuz iki aydır devam ediyor ve büyük ilgi görüyor. Burada uluslararası stantlarda eğitim veriyoruz. Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyoruz. Seniör kategorisinde katılacağımız yarışma için tango, vals, foxtrot, quick step ve Viyana vals danslarını çalışıyoruz. Her dansın kendi özgü temel figürleri var, onlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çiftlerimiz çok istekli ve heyecanlı” diye konuştu.

“Dans etmek beynimizi de çalıştırıyor”
Eşiyle birlikte dans kursuna katılan Gülnur Çöl, “Dans etmekten büyük keyif alıyoruz. Dans ederken sadece el ve ayaklarımız değil beynimiz de çok çalışıyor. Hangi adımları atmamız, kaç adım atmamız, kollarımızın nasıl hareket etmesi gerektiği gibi bunlar beynimizi de çalıştırıyor. Vals ve tango gibi dansları, figürleri öğreniyoruz, şu an yeniyiz ama yarışma için iddialı olacağız” dedi.

“Gençliğimize dönüyoruz”
71 yaşındaki emekli Ayşe ve Nurettin Ceylan çifti de Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nin dans kursuna katılanlar arasında. Ceylan çifti daha önce de tiyatro grubunda yer aldıklarını kaydederek, “Burada çok mutluyuz. Dans kursu ile adeta gençliğimize dönüyoruz. Bizi gençleştiriyor. Yaşadığımızı hissediyoruz. Yapılacak dans yarışmasına da iddialı şekilde hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Satranç turnuvasına hazırlık”
Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde Satranç kursu da yoğun ilgi görüyor. Satrancın yaşlılıkta zihni sağlıklı ve açık tutmaya yardımcı olduğunu belirten Gazi Umdu, “Kursa şu an 80 üyemiz devam ediyor. Yaşlı bireylerimiz çok başarılı ve istekli o yüzden satranç sporcusu olma yolunda ilerliyorlar. 30 üyemiz Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenleyeceği turnuvada Emektarlar Kategorisinde yarışacak” dedi.

“Beyin cimnastiği”
Ahşap boyamadan dans ve satranca kadar tüm aktivitelere katıldığını belirten
Asuman Özgeökçen satranç kursu ile de adeta beyin cimnastiği yaptığını söyledi. Satranç oynamayı yeni öğrendiğini dile getiren Semaha Kara Teke de “Hangi yaşta olursanız olun yeni şeyler öğrenmek gerekir. Evde kapanıp kalmaktansa herkesi buraya çağırıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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