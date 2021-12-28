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Salihreis fırkateyni, Antalya Limanı'nda

DHA

Salihreis fırkateyni, Antalya Limanı'nda


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) TÜRK Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, Antalya Limanına demir attı.
Barbaros sınıfı fırkateynlerden 'F246' borda numaralı TCG Salihreis, Antalya Limanına girmek için bir süre açıkta bekledi. Yanına gelen kılavuz botların eşlik ettiği Salihreis fırkateyni, limana girip demirledi. Bir süre limanda kalacağı öğrenilen fırkateyni görenler cep telefonlarıyla fotoğrafını ve görüntüsünü çekti.
Salihreis fırkateyni, 118 metre uzunluğunda donanmanın vurucu güçlerinden biri olarak biliniyor. Fırkateynde 24 subay, 100 astsubay, 8 uzman erbaş, 61 erbaş ve 1 sivil tabip görev yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-12-28 13:20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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