AGC üyelerine sağlıkta özel indirim anlaşması

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Yaşam Hastaneler Grubu’nun Antalya il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren 6 hastanesindeki sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek. AGC Başkanı İdris Taş ve Hastaneler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan, AGC üyeleri ve birinci derecede yakınlarının faydalanabileceği indirim ve işbirliği protokolüne imza attı.



“Ücretsiz sağlık taraması”

Toplantıda konuşan AGC Başkanı İdris Taş, “ Bu protokol çerçevesinde üyelerimiz bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak sağlık taraması hizmeti alacaklar. Ayrıca yıl boyunca hem kendileri hem de eş ve çocukları diğer sağlık hizmetlerinden ücretli hastalar yüzde 35, SGK’lı hastalar ise yüzde 25 indirimli olmak üzere faydalanabilecek” diye konuştu.

Yaşam Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.



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