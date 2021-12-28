Fraport TAV Antalyaspor kupada tur atladı: 2-1

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Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor´u 2-1 yenerek tur atladı. Fraport TAV Antalyaspor, kupa mücadelesinde son 16 takım arasına katılmaya hak kazandı.

Antalya Stadı´nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetti. 27´nci dakikada, sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Fredy ceza sahası dışından kale önüne ortaladı. Topu iyi takip eden Ghacha´nın alta pas üzerinde kafa vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0. 39´uncu dakikada, uzun pasla topla buluşan Champness, rakip ceza alanı girdi. Defans oyuncusunu geçen Champness kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Diego Souza başarılıydı. 43. dakikada, Ghacha´nın sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Wright´ın kafa vuruşunu kaleci Diego Souza son anda parmaklarının ucuyla çıkardı. İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

56´ncı dakikada Giresunsporlu Flavio, Fredy´nin ayağına hamla yaparak topu Umut Nayır´a aktardı. Ceza sahası sağ çaprazında, çizgi üzerinde topa sert vuran Umut Nayır meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara bıraktı: 1-1. 74´üncü dakikada, Fredy´nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunu kaleci Onurcan kornere tokatladı. 87´nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor sol köşede Güray Vural ile korner kullandı. Kale önüne yapılan ortaya yükselen Naldo´nun vuruşu kalecinin solundan arka direğe çarparak filelerle buluştu: 2-1.

Maçı 2-1 kazanan Fraport TAV Antalyaspor turu geçen takım oldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-12-28 19:33:32



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