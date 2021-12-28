Antalya’da parktaki bankta alkol alan kişiler arasında çıkan tartışmada bir adam karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis şüpheliyi çok geçmeden yakaladı. Yanındaki bir kişinin elinde alkol kutusuyla "Beni götüremezsiniz, devlet memuruyum. Kaç tane polisin hayatını kurtardım ben" sözleri ise dikkat çekti.



Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki Büklüdere Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankta alkol alan grup arasında Halil Dirihan, bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedenden ötürü karnından bıçaklandı. Bu sırada parkta olan diğer şahısların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dirihan, parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polise verdiği sözlü ifadede kendisini ‘Osman’ diye bir kişinin bıçakladığını söyledi.



Bir yandan alkolü yudumladı, bir yandan da ‘kaç tane polisin hayatını kurtardım’ dedi

Bunun üzerine polis ekipleri, olayın gerçekleştiği banka gelerek burada alkol alan gruptakilerden şüpheli hakkında bilgi istedi, ancak grup, şüpheli hakkında bilgileri olmadığını söyledi. Parkta şüpheliyi arama çalışmasını sürdüren ekipler, üzerinden çakı tabir edilen bıçak çıkan Osman A.’yı (62) ve yanındaki 2 kişiyi yakalayarak olay yerine getirdi. Osman A., polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, yanındakilerden bir kişinin elinde alkol kutusuyla olay yerine gelmesi dikkat çekti. Ayakta bile durmakta zorlanan ve polisin ifadesini almak için emniyete götürmek istediği şahıs, bir yandan alkol almaya devam etti, bir yandan da “Beni götüremezsiniz. Devlet memuruyum ben. Kaç tane polisini hayatını kurtardım’ diyerek ekip otosuna binmek istemedi.

Gözaltına alınan Osman A. ayrı ekip otosuyla, diğer 2 kişiyi de ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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