Manavgat’ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi park, bahçe, metruk bina gibi risk oranının yüksek olduğu bölgelerde arama ve uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirilen 2 şahsa adli işlem uygulandı.

Yılbaşı öncesinde Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personeli ve Narkotik K9 Köpeği Pars’ın da katılımıyla, Manavgat’ta bulunan park, bahçe, metruk bina, risk oranının yüksek olduğu cadde ve sokaklarda yapılan uygulamalarda; 1 şahıs üzerinden 45 gram Metamfetamin maddesi ve 3,25 gram esrar maddesi ile başka bir şahsın üzerinden 17 gram esrar maddesi elde geçirildi. 2 şahsa, ‘kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

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