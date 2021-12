Konyaaltı’nda yeni yıl konseri

Konyaaltı Belediyesi, Oda Orkestrası ve solist Cengiz Ateş’in sahne aldığı yeni yıl konseri düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, 2021’in bitimine az bir zaman kala ‘yeni yıl’ konseri düzenledi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren Oda Orkestrası ve solist Cengiz Ateş sahne aldı. Salonu dolduran her yaştan vatandaş, ağırlıkla 90’lar şarkılarının yer aldığı repertuvarla eğlenerek yeni yılın gelişini kutladı.



“Yeni yıl dileği”

Gecenin sonunda, solist Cengiz Ateş’e çiçek veren Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, keyifli bir akşam geçirdiklerini söyledi. Bostan, “2021 artık bitiyor. Çok da hatırlamak istemediğimiz bir yıl olacak. Mutluluğu konuştuğumuz, ekonomik krizlerin olmadığı, her şeyin güzel olduğunu gördüğümüz günlerin, yılların gelmesini istiyoruz. Umarım 2022’de artık her gün bir etkinlikte sizlerle birlikte olacağız. Başkanımız Semih Esen’in yeni yıl için çok güzel projeleri var. Sizler bize destek verirseniz, sizler bu salonda olursanız sizlerle bir şeyler yapmaktan mutluluk duyarız’’ diye konuştu.

