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(ÖZEL) AÜ Flag Futbol Takımı'ndan pandemi sonrası ilk antrenman

DHA

(ÖZEL) AÜ Flag Futbol Takımı'ndan pandemi sonrası ilk antrenman


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag (bayrak) Futbol Takımı, 2021-2022 sezonuna hazırlanıyor. Sporcular, pandemi arasının ardından ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.
AÜ'deki fakültelerde eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı, antrenmanlardaki performanslarıyla göz dolduruyor. Amerikan futbolundaki mücadele kuralları yumuşatılarak ortaya çıkarılan 'Bayrak Futbol Takımı'nın 17 sporcusu, haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek lig mücadelesine hazırlanıyor. Anadolu Ligi ve Üniversiteler Ligi olmak üzere iki ligi bulunan kadın bayrak futbol takımları, mücadelelerini turnuva usulü yapıyor.
AÜ'DE 2017'DE KURULDU
Takım kaptanı AÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Mavi Yıldırım, pandemi sonrası ilk antrenman için takım üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Takımın 2017 yılında kurulduğunu anlatan Mavi Yıldırım, "Pandemi kısıtlamalarıyla birlikte biz de antrenmanlarımızı askıya aldık. 1.5 yıla yakın bireysel antrenman yaptık. Bu sürede takım üyelerinden mezun olanlar oldu. Şimdi onların yerine gelenleri de takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Önümüzde iki lig ve farklı maçlar var. Kondisyonumuzu yükseltip, üniversitemize kupa kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Flag futbolunun, Amerikan futbolunun kadınlara göre uyarlanmış hali olduğunu söyleyen Yıldırım, "Biz Anadolu Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bu yıl üniversiteler ligi de açılıyor. Aslında maçlarımız lig usulü değil. Turnuva usulü. Takımımızda 20 sporcu var. Maçlara 7 kişilik takım halinde çıkıyoruz. Mart ayında lig başlayacak, o güne kadar antrenmanlarımızı yaparak maçlara hazırlanacağız" diye konuştu.
AMERİKAN FUTBOLUNDAN FARKI
Oyunun kurallarını anlatan defans kaptanı Fen Fakültesi öğrencisi Sevgi Uğurluçam, "Amerikan futbolunda oyuncunun dizleri yere değince veya rakip oyuncular tarafından yere düşürülünce maç durur ve top karşı takıma geçer. Bizde ise sert mücadele olmaması için belimizin sağ ve sol tarafına iki uzun kuşak bağlanıyor. Rakip oyuncu bu kuşağı tutar ve çekerse oyun duruyor. Burada amaç, teması en aza indirmek. Amerikan futbolunun sert ve hırçın yanından uzak olmak. Ama bizim maçlarımızın da çok soft olduğu söylenemez" diye konuştu.
FLAG FUTBOL NEDİR?
Flag futbol (bayrak futbolu), Amerika dışında 'Kontak Futbolu' ya da 'Korumalı Futbol' olarak da bilinen Amerikan Futbolu'nun, kuralları basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu basitleştirmenin sonucu olarak koruyucu ekipmanlar yerine sadece bel bölgesine takılan bayrakların çekilmesiyle oyuncuya müdahale edilebiliyor. Hem kadınların, hem de erkeklerin oyuncu olabilmesi, oyuncu sayısı, saha boyutları, top kullanma hakları gibi kurallar da farklılık gösteriyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Flag takımı toplanma detay
Flag takımından sporcuların ayakkabılarını bağlaması deta
RÖP1: Takım kaptanı Mavi Yıldırım ile röportaj
RÖP2: Fen Fakültesi öğrencisi Sevgi Uğurluçam ile röportaj
Takım oyuncularının ısınma hareketleri yapması detay
Takımın flagları çekmeye çalışması detay
Takım oyuncularının antrenman maçı yapması detay
Genel detaylarHABER: İbrahim LALELİKAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-12-29 10:38:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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