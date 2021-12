CW Enerji’den gıda firmasına bin 600 panelli GES

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Balıkesir’de faaliyet gösteren bir gıda firmasıyla da iş birliği yaptı ve fabrikanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Sektörlerinde en yeni teknolojileri geliştirmeye devam ettiklerini belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, “Yaptığımız anlaşma çerçevesinde fabrikanın çatısına 720 kWp gücünde güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumunu tamamladık. Bu projede, 450 Wp gücünde bin 600 adet güneş paneli kullanıldı” dedi.



“Sürdürülebilir geleceğe katkı”

Güneş enerjisinin fabrikalar, evler, binalar, akaryakıt istasyonları, oteller, hastaneler gibi birçok farklı alanda kullanılabildiğini ifade eden Yılmaz, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak her geçen gün kullanım alanının artmaya devam ettiğini kaydetti. Yılmaz, güneş enerjisinin yenilenebilir temiz enerji kaynağı olduğunu dile getirerek, “Güneş geleceğin en önemli kaynakları arasında yer alıyor ve elektrik ihtiyacının olduğu her yerde önemli bir potansiyele sahip. Güneş enerjisi, milyonlarca yıl boyunca kullanılabilecek sonsuz bir enerjidir. CW Enerji olarak, fabrikaların çatılarını çevre dostu olan güneş enerji santralleri ile donatarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.



“Hayatın her alanında güneş enerjisinden yararlanmak mümkün”

Güneş enerjisinin enerjide dışa bağımlılığı azalttığına dikkat çeken Yılmaz, “Hayatın her alanında güneş enerjisinden yararlanmak mümkün. Evlerde, tarımda, endüstride, sanayide kullanılabilir. Güneşin hiç tükenmeyen enerji kaynağını daha fazla çatıda görmek ve çevre kirliliği ile küresel ısınma gibi problemlerin çözümüne önemli oranda katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

