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Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, servise alındı

DHA

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, servise alındı


Alparslan ÇINARAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)GAZİANTEP´te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya´da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş (4), dün akşam saatlerinde uyandırıldı. Yoğun bakımdan servise alınan Asiye Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Gaziantep´te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.
AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'in yakından ilgilendiği Asiye'yi ziyaret için gece saatlerinde hastaneye gitti. Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, aileye bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çelik ve Köse ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asiye'nin yatağında yüzünde sargılarla yattığı görüldü.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARAslı DURAN
2021-12-29 11:32:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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