Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi Araç trafikten men edildi, sürücüye led ışıklar için 600 TL, aşırı süspansiyon ve egzoz için de bin 500 TL olmak üzere toplamda 2 bin 100 lira ceza kesildi Araç sürücüsü Muhammet Doğan: "Yılbaşı ağaçları süsleniyor, biz de arabaya uygulamak istedik. Biraz pahalıya mal oldu"

Antalya’da led ışıklarla süsleyip disko topuna çevirdiği aracıyla polis tarafından yakalanan sürücüye toplamda 2 bin 100 TL cezai işlem uygulandı, aracı ise trafikten men edildi. Borcu ödeyip, aracını düzelten sürücü, “Yılbaşı ağaçları süsleniyor, biz de arabaya uygulamak istedik. Sonunu düşünmeden yaptığımız için biraz pahalıya mal oldu” dedi.

Antalya’da yaşayan Muhammet Doğan (25), 90 metre led ışık kullanarak yılbaşı ağacı gibi ışıklarla süslediği aracı ile trafiğe çıktı. Cadde ve sokaklarda ışıl ışıl parlayan aracı ile gezen sürücü, vatandaşların çektiği görüntülerle bir anda sosyal medyada viral olunca, polis ekipleri harekete geçti. Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan araç için çekici talep edildi. Araç, trafikten men edilirken, sürücüye de led ışık kullandığı için 600 TL, aşırı süspansiyon ve egzoz kullandığı için bin 500 TL olmak üzere toplamda 2 bin 100 TL para cezası uygulandı.



“Biraz pahalıya mal oldu”

Farkındalık oluşturmak için aracını süslediğini belirten sürücü Muhammet Doğan (25), “Sonunu düşünmeden yaptığımız için biraz pahalıya mal oldu. Yılbaşı ağaçları süsleniyor, biz de arabaya uygulamak istedik. 90 metre led ışık kullandık. Bunu da videoya çekip sosyal medyaya yansıtmak istedik. Tepkileri ölçmek için caddede bir tur attık, bir kişinin çektiği video viral olunca polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi, ledlerden 600 TL, bir de aracımızda air ve egzoz vardı. Onlardan da bin 500 TL ceza yedik. Yakalanınca polislerle konuştuk, izin alınca yapılabildiğini söyledi. Bunları bilmiyorduk, öğrenmiş olduk” dedi.

Trafikten men aracını düzelterek yasağı kaldırttığını da ifade eden Doğan, gelecek yıl izin alarak farklı bir gösterim yapacağını da sözlerine ekledi.

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