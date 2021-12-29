Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı



ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ'den yapılan açıklamada, Antalya'da bu gece yarısından itibaren il merkezinde metrekareye 100 ile 200 kilogram, batı ilçelerinde metrekareye 300 kilogram aşırı yağış beklendiği kaydedildi. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike´de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-12-29 13:12:01



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