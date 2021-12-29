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Prof. Dr. Hamide Gübbük: “Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla” ‘Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar’ projesinin çıktıları paylaşıldı

İHA

Prof. Dr. Hamide Gübbük: “Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla” ‘Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar’ projesinin çıktıları paylaşıldı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin TÜBİTAK destekli ‘Subtropik Koşullarda Sürdürülebilir Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar Projesi’nin çıktıları paylaşım günü etkinliği ile üreticilerle paylaşıldı. Etkinlikte konuşan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, “Projemizde, su tüketiminin muz ve avokado gibi türlere göre daha düşük olması, dikimden bir yıl sonra verime yatması, her yıl düzenli ürün vermesi, getirisinin nispeten yüksek olması ve yetiştiricilikte işçilik masraflarının düşük olması nedeniyle tür olarak pitaya seçilmiştir” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından TÜBİTAK destekli ‘Subtropik Koşullarda Sürdürülebilir Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar Projesi’nin çıktılarının paylaşım günü etkinliği düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi sera alanlarında düzenlenen etkinliğe Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, proje çalışanları Prof. Dr. Harun Kaman ve Öğr. Görevlisi Lokman Altınkaya, öğretim üyeleri, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

“Tropik meyveye ilgi artıyor”
Subtropik Koşullarda Sürdürülebilir Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar projesinin yürütücülüğünü yapan Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, proje çıktıları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Prof. Dr. Hamide Gübbük, “Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile ülkemizde tropik meyve yetiştiriciliğine olan ilgi her geçen gün artmaya başlamıştır. Bu durumun etkisi ile Akdeniz Bölgesi’nde bazı mikroklima alanlarında muz ve avokado dışında passiflora, pitaya, mango, guava, longan, litchi, karambola gibi türlerin yetiştiriciliğine ticari olarak başlanmıştır” diye konuştu.

“Masrafları düşük olduğu için pitaya”
Küresel iklim değişikliğinin sıcaklık yönünden bazı avantajlar sağlamasına karşın, sürdürülebilir su kaynaklarının kullanımı yönünden tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de ilerleyen yıllarda bazı problemlerle karşılaşabileceği öngörüsünün altını çizen Prof. Dr. Hamide Gübbük, “Bu problemlerin çözümüne karşı şimdiden gereken hassasiyetin gösterilmesi, nispeten daha düşük su tüketimine ihtiyaç gösteren türlerde bile suyun optimum düzeyde kullanımı ile ilgili bilimsel çalışmalara önem verilmesi elzem gözükmektedir. Bu hipotezden yola çıkılarak yürütülen projemizde, su tüketiminin muz ve avokado gibi türlere göre daha düşük olması, dikimden bir yıl sonra verime yatması, her yıl düzenli ürün vermesi, getirisinin nispeten yüksek olması ve yetiştiricilikte işçilik masraflarının düşük olması nedeniyle tür olarak pitaya seçilmiştir” şeklinde konuştu.

“Sulama sistemleri denendi”
Konu olarak pitayada değişik terbiye sistemleri ve farklı sulama rejimlerinin verim ve kalite ile derim sonrası fizyolojileri üzerine etkilerinin araştırıldığını belirten Prof. Dr. Hamide Gübbük, “Bu kapsamda yürütülen projede, terbiye sistemi olarak direk, T ve ters U olmak üzere 3 farklı terbiye sistemi denenmiştir. Sulama rejimi olarak ise kontrol dışında 3 farklı kısıntılı sulama rejimi denenmiştir. Proje sonucunda, amaç ile bağlantılı olarak verim, kalite ve derim sonrası fizyolojisi açısından, en uygun sulama rejimi ve terbiye sistemi ortaya konmuştur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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