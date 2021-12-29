Antalya ve batı ilçeleri için ‘aşırı yağış’ uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde ‘aşırı yağış’ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi. Rüzgarın güneydoğu yönünden fırtına şeklinde (5080 kilometre/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

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