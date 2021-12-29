Antalya ve batı ilçeleri için ‘aşırı yağış’ uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ve batı ilçeleri için ‘aşırı yağış’ uyarısı

İHA

Antalya ve batı ilçeleri için ‘aşırı yağış’ uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde ‘aşırı yağış’ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi. Rüzgarın güneydoğu yönünden fırtına şeklinde (5080 kilometre/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Hamide Gübbük: “Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla” ‘Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar’ projesinin çıktıları paylaşıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Hamide Gübbük: “Pitayanın su tüketimi az, ...
Antalya’nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği
YEREL HABERLER Antalya’nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma ...
AÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
YEREL HABERLER AÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Bilgi Güvenliği ...
ALKÜ’lü dekan, Tarım Sektörünün Vergilendirilmesi çalışma grubuna seçildi
YEREL HABERLER ALKÜ’lü dekan, Tarım Sektörünün Vergilendirilmesi ...
Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı
Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi Araç trafikten men edildi, sürücüye led ışıklar için 600 TL, aşırı süspansiyon ve egzoz için de bin 500 TL olmak üzere toplamda 2 bin 100 lira ceza kesildi Araç sürücüsü Muhammet Doğan: "Yılbaşı ağaçları süsleniyor, biz de arabaya uygulamak istedik. Biraz pahalıya mal oldu"
YEREL HABERLER Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten ...
Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan kopardı Şahsın cenazesi toprağa verilmek üzere morgdan alındı
YEREL HABERLER Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan ...
Kitap ve Oyuncak Kütüphanesine çocuklardan ilgi
YEREL HABERLER Kitap ve Oyuncak Kütüphanesine çocuklardan ilgi
AÜ’de ‘Barış Manço İle Bir Gün’ etkinliği
YEREL HABERLER AÜ’de ‘Barış Manço İle Bir Gün’ etkinliği
ATB 2022 bütçesi 11 milyon TL Başkan Çandır: “ İhracatı tarım göğüsledi” ATB yılın son meclisini topladı
YEREL HABERLER ATB 2022 bütçesi 11 milyon TL Başkan Çandır: “ ...
Sokakta yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi, yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti Kalbini tutarak yere yığılan kadın, iş güvenliği uzmanının ilk yardımla hayata döndürdü Yaşlı kadına soğan koklatıp su içirmeye çalışanlar oldu, iş güvenliği uzmanı kadının imdadına yetişti Kadının yere yığılıp kaldığı o anlar ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sokakta yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne ...
Pitbull saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye, servise alındı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete: "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabildir, yoğun bakım ünitesinden servise alınmıştır"
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli ...
Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı
YEREL HABERLER Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, servise alındı
YEREL HABERLER Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, ...
'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi kaybettim'
YEREL HABERLER 'Bir şey olmaz diye aşı yaptırmadığı için ağabeyimi ...
Hava değişimine gelen asker evini yaktı
YEREL HABERLER Hava değişimine gelen asker evini yaktı
Korkutelili Kore Gazisi vefat etti
YEREL HABERLER Korkutelili Kore Gazisi vefat etti
CW Enerji’den gıda firmasına bin 600 panelli GES
YEREL HABERLER CW Enerji’den gıda firmasına bin 600 panelli GES
(ÖZEL) AÜ Flag Futbol Takımı'ndan pandemi sonrası ilk antrenman
YEREL HABERLER (ÖZEL) AÜ Flag Futbol Takımı'ndan pandemi sonrası ilk ...
Muratpaşalı yaşlılar yeni yılı kutladı
YEREL HABERLER Muratpaşalı yaşlılar yeni yılı kutladı
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı Arjantin Dogo cinsi köpek, polisin sahibine ulaşmasının ardından balkondan içeri alınabildi
YEREL HABERLER Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek ...
Konyaaltı’nda yeni yıl konseri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda yeni yıl konseri
Manavgat’ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi
YEREL HABERLER Manavgat’ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis ...
Alanya yayla yollarına 35 kilometre asfalt
YEREL HABERLER Alanya yayla yollarına 35 kilometre asfalt

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.