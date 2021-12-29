Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, servise alındı (2)



REKTÖR ÖZKAN: 1 YIL İÇİNDE BİRKAÇ AMELİYAT BİZİ BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan merkez laboratuvarı ve turunçgil köşesinin açılışında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Tedavinin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Enfeksiyon bulguları istediğimiz düzeye azalırsa birkaç ameliyat daha Asiye'yi bekliyor. Çünkü bizim hedefimiz Asiye'yi normale yakın bir insan olarak topluma kazandırmak. Şu ana kadar dokularını onardık. Hayati riskini ekarte ettik. 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor" dedi.

Asiye'nin işitme kaybı ve yüz felci ihtimaline ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, henüz detaylı muayene edilemediğini belirterek şöyle konuştu:

"Yüzünde sinirin geçtiği nokta hasar görmüş. Ancak şu aşamada çok bir şey söylemek doğru değil. Net muayene edilemedi. Muayene edilince daha iyi bilgi alacağız. Yüz felci ihtimali var ise, ki olma ihtimali var, ona göre ameliyatlar da yapılacak. İşitme kaybı da aynı şekilde birkaç gün içinde netleşecek. Daha sonrasında rehabilitasyon süreci başlayacak."

Asiye'nin saçlı derisindeki saç eksikliğinin giderilmesi için ameliyatların da söz konusu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin şokta olduğunu, yaşadığı şeyin kolay olmadığını söyledi. Anne ve babasıyla birlikte olmasından memnun olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin genel sağlık durumunun beklenenden iyi olduğunu sözlerine ekledi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARAslı DURAN

2021-12-29 15:05:13



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