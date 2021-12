Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde doku nakli yapılarak, servise alınan Asiye Ateş’in sağlık durumuyla ilgili AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bundan sonraki süreçte yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak, saçsız deriyi saçlı hale getirmek için uğraşacağız. Yüz felci riski var, işitme kaybı net değil, 1 yılın sonunda hedefimiz Asiye’yi normale yakın bir insan olarak topluma kazandırmak” dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye’nin tedavisine başlandı. Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye’ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, dün akşam saatlerinde uyandırılmıştı.



Enfeksiyon riski

Asiye Ateş’in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açıklamalarda bulundu. Asiye Ateş’in tedavisini, Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı’nın devreye girmesiyle Akdeniz Üniversitesinin takip ettiğini hatırlatan Özkan, “Pazar günü itibariyle durumu elverişli olduğu için Asiye’yi ameliyata aldık ve doku nakli gerçekleştirdik. Bugün itibariyle şu an serviste anne babasıyla odada yiyip içebiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. En yakın takip ettiğimiz durum enfeksiyon bulgularıdır. Enfeksiyon bulguları da eğer istediğimiz gibi azalırsa, bu süreçten sonra birkaç ameliyat daha Asiye’yi bekliyor” diye konuştu.

Hedeflerinin Asiye’yi normale yakın bir insan olarak topluma tekrar kazandırmak olduğunun altını çizen Özlenen Özkan, “Şu an için yaptığımız şey Asiye’nin dokularını onarmaktı. Çünkü hayati sıkıntısı vardı, şu an onu önledik. Enfeksiyon bulguları yakından takip edilip birkaç ameliyat daha planlanacak. Ama bu biraz zaman alacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.



"Yüz felci riski var, işitme kaybı net değil"

Özkan, Asiye’nin işitme kaybı ya da yüz felci gibi durumu hakkında ise şu bilgileri verdi: “Yüz sinirinin geçtiği nokta hasar görmüş ama şu etapta net bir şey söylemek mümkün değil. Hastamız entübeydi, net muayene bilgileri vermedi. Bundan sonraki süreçte muayenesi yapabilirsek daha net bilgi alacağız. Eğer bir yüz felci söz konusu ise olma ihtimali var çünkü, ona yönelik ameliyatlar da yapılacak. O da bir süreç, ardından rehabilitasyon olacak. Şu an için bir şey söylemek kolay değil ama bunun takibini yakından yapıyoruz. Şu an için işitme kaybı da net değil. Onu da yakından takip ediyoruz, birkaç gün içinde daha net bilgi verebiliriz.”



"Daha çok estetik amaçlı olacak"

Bundan sonraki operasyonlar hakkında açıklama yapan Özkan, “Asiye’nin saçlı derisinde bir kaybı vardı. Öncelikle beyin dokusu ile ilgili sıkıntılarımız vardı onların önüne geçtik. Bundan sonraki süreçte yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak, saçsız deriyi saçlı hale getirmek için uğraşacağız. Daha çok estetik amaçlı ama onlara şu an başlamak erken. Şu an halen şokta. Yaşadığı çok da kolay bir şey değil. Ciddi bir travma. Anne babası ile olmak ona güvende hissettiriyor. Durumu gayet iyi, psikolojik olarak iyi görünüyor. Ufak ufak ameliyatlar olacak iyileşmesi 1 yılı bulacak” dedi.

