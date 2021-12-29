Alanyaspor, kupada son 16'ya adını yazdırdı

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ZİRAAT Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, TFF 3. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor'u 5-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 3. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Oğuzhan Çakır yönetti. Aytemiz Alanyaspor, rakibini 17, 30 ve 48'inci dakikalarda Babacar, 33'üncü dakikada Emre Akbaba'nın penaltıdan ve 53'üncü dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle 5-0 yendi.

Aytemiz Alanyaspor, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına adını yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-12-29 15:29:17



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