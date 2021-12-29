İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, AHENK projesi kapsamında öğrencilerle buluştu

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü AHENK Projesi Kapsamında Varsak Ruhi Göksoy Ortaokulunu ziyaret etti.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Varsak Ruhi Göksoy Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Müdür Yardımcıları Şube Müdürleri Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi Su Ürünleri Mühendislerinden oluşan uzman personel, öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gıdaların sofraya gelme serüvenlerini, hayvan hastalıkları ile mücadele yöntemlerini, organik tarımı, sebze ve meyvelerin üretim aşamalarını, biyolojik mücadele konularında bilgi vererek tarımın ve çiftçilik mesleğinin önemine değinildi. Gökhan Karaca ve kurum müdürleri, program sonunda öğrencilere portakal ve süt ikram etti.

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