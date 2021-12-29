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Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı (3)

DHA

Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı (3)


KAYMAKAM KOLSUZ: TEYAKKUZDAYIZ
Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Kumluca'da Kaymakam Uğur Kolsuz, "Kumluca Kaymakamlığı olarak biz, Kumluca Belediyesi'ne tüm kepçe, dozer gibi araçların hazır tutulması yönünde uyarıda bulunduk. Gerektiği durumlarda, DSİ´den ve hatta özel sektörden de kepçe gibi iş makinesi desteği isteyebiliriz. Halkımızın da tedbirli olması için belediye hoparlöründen ilan yaptırıyoruz. Tüm halkımızı tedbirli olmaları yönünde buradan uyarıyoruz" dedi.Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2021-12-29 16:52:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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