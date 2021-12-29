Gecekondu, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm maddesi toplayan Suriye uyruklu kişilerin kaldığı gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında, çöpten geri dönüşüm maddesi toplayan çok sayıda Suriyelilerin kaldığı gecekonduda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, yandaki hurda depolarına sıçramadan söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Mahallede oturanlar, evde kaç kişinin konakladığının belli olmadığını ve sürekli sorunlar yaşandığını belirterek tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-29 16:57:22



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