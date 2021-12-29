Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Süleyman Özbilgin, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Korkuteli’ne bağlı Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Özbilgin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özbilgin, Çomaklı Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi. 92 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Süleyman Özbilgin’in cenazesine Kaymakam Resul Özdemir, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, MHP İlçe başkanı Av. Medine Yapılmışev, CHP İlçe başkanı Şeyhali Kara, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi evinde dua edilen Kore Gazisi Süleyman Özbilgin, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edildi. Kore Gazisi Süleyman Özbilgin’in yakınları cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

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