Antalya'da kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü Belediye çalışanı, yol yapım çalışması için malzeme almaya giderken hayatını kaybetti

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Aksu ilçesinde iş makinesinin karşı yönden gelen tırla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, AntalyaIsparta yolu Karaöz mevkiinde meydana geldi. Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Erol Danacı (50) idaresindeki iş makinası, yol yapım çalışması için malzeme almaya giderken yağmur dolayısı ile kayganlaşan yolda İbrahim Ş. yönetimindeki 07 ASB 199 plakalı muz yüklü tır ile çarpıştı. Kazada, belediye çalışanı Erol Danacı hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile AntalyaIsparta yolu Karaöz mevkii bir süre trafiğe kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.