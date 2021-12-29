Evde alkol üretimine suçüstü Manavgat’ta bir evde 233 litre sahte alkol ele geçirildi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 233 litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manavgat ilçesi, Emek Mahallesi'nde C.S. isimli şahsın evinde alkol üretimi yaptığı ihbarı alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü, Manavgat Kom Timi, Side Jandarma Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkolle mücadele kapsamında şüpheli şahsın ikametine düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda, 145 litre alkol, 83 litre etil alkol, 5 litre alkol aroması ile 25 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Operasyonda, 1 adet cep telefonu olmak üzere toplamda 233 litre sahte alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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