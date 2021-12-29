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Başkan Yücel: “ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü” Başkan Yücel, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

İHA

Başkan Yücel: “ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü” Başkan Yücel, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrenci kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, öğrencilerin istek ve önerilerini dinledi. Toplantıda konuşan Başkan Yücel, Alanya’daki eğitimin geldiği noktadan bahsederek, “Kestel Belediye Başkanı olduğum dönemde sadece işletme fakültemiz vardı ve çok iyi hatırlıyorum sadece 39 öğrencimiz vardı. Öğrencilerimizden en az 30 tanesinin adını bilir ve onlarla görüşürdüm. Şimdi ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü” dedi.
Toplantıya Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SKS Başkanı Hayri Akın, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi SKS Müdürü Nesrin Elezer katıldı. Toplantıda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kulüp temsilcilerine yapılacak olan tüm projelerde birlikte çalışmak istediklerini belirterek, Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi ile birlikte hareket edilerek Alanya’yı eğitimde marka bir şehir haline getirmek istediklerini söyledi.

"Yerel yönetimler olarak sorumluluklarımız var"
Öğrenci kulüp temsilcilerine seslenen Başkan Yücel, “Dünyanın neresinden olursa olsun, ülkemizin neresinden olursa olsun burada yaşayan tüm insanların en güzel şekilde sağlıklı, huzurlu, güvenli ve refah seviyesi yüksek şekilde yaşaması ve herkesin mutlu olması bizim yegane temennimiz. Yerel yönetimler olarak bir sorumluluğumuz var. Bu şehirde en iyisini yapabilmek için mücadele ediyoruz. Sadece yol, su, köprü, altyapı veya ulaşım değil, bunların yanında insanların sosyal yaşantılarına da katkı sağlamak istiyoruz. Bizim en büyük hedefimizde eğitimdir, sağlıktır, istihdamdır. Alanya Belediyesi son yıllarda çok büyük bir ivme yakaladı. Okullar, yurtlar, fakülteler, kreşler, kütüphaneler ve etüt merkezleri yaptıran bir belediye olduğunu görebilirsiniz. Yerel yönetimin, üniversitelerle ne işi var diyebilirsiniz ama biz oraları tırnaklarımızla kaza kaza yaptık ve bu üniversitelerin kurulması için hep birlikte büyük bir çaba sarf ettik” diye konuştu.

"Alanya güzel ve renkli bir şehir"
Başkan Yücel öğrencilere Alanya hakkında bilgiler verdi ve dünyanın her yerinden binlerce insanı Alanya'da ağırladıklarının altını çizdi. Başkan Yücel, "Alanya’da yaklaşık 40 bin yerleşik yabancı yaşıyor. 126 ülkeden insan Alanya'ya gelerek yerleşmiş durumda. Türkiye'nin de 81 ilinden göç alan bir şehiriz. Ben 18 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Kestel Belediye Başkanı olduğum dönemde sadece işletme fakültemiz vardı ve çok iyi hatırlıyorum sadece 39 öğrencimiz vardı. Öğrencilerimizden en az 30 tanesinin adını bilir ve onlarla görüşürdüm. Şimdi ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü. Bu da bizleri çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. İnanın bu şehir gerçekten güzel bir şehir ve renkli bir şehir" dedi.

"Başkanımız eğitimle ilgili hiç bir konuda bizi geri çevirmiyor"
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’da kulüp temsilcisi öğrencilere seslenerek, çalışmalardan bahsetti. Müdür Yılmaz, “Liseden mezun olurken sizlere 'ders çalış, onu yapma, bunu yap' denildi ve hep kısıtlandınız. Yapamadığınız şeyleri burada yapmanız gerekiyor ve sizlerde kulüp temsilcisi olarak buna büyük bir adım atmışsınız. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 10 tane iş varsa 5 tanesini başkanımızdan rica ediyoruz ve o yapıyor. Gerçekten eğitimle ilgili hiç bir konuda geri adım atmıyor ve bizleri geri çevirmiyor. Mesela 1011 Şubat'ta Üniversite Tanıtım Günleri yapacağız ve Türkiye'nin her yerinden üniversiteleri buraya davet edeceğiz. Bu proje tamamen Alanya Belediyemizin planladığı ve belediyemizin imkanları ile yapılan bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

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