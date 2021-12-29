Alanyaspor´da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Farioli sesleriALANYA (DHA) Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 4´üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor´un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı. İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz´ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

FARIOLI SESLERİ

Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli´nin düşünüldüğü öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya

2021-12-29 19:06:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.