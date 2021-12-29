Manavgat´ta sahte içki operasyonu



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde, yılbaşı öncesinde turizm merkezlerine dağıtılmak üzere hazırlanan 145 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Manavgat´ın dünyaca ünlü turizm bölgesi Side´de bir kişinin yılbaşı için sahte içki satmaya çalıştığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, Manavgat´ın Emek Mahallesi´nde oturan C.S.´nin evde sahte içki üretimi yaptığı tespit edildi.

Jandarma tarafından bugün C.S.´nin evine operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada, aralarında küçük su şişelerinin de bulunduğu birçok şişeye doldurulan 145 litre sahte içki ele geçirildi. Aramada ayrıca internet üzerinden sipariş edilen ve kargoyla gelen sahte içki yapımında kullanılan 83 litre etil alkol, 5 litre aroma ile doldurulmak üzere hazırlanan 25 boş içki şişesi bulundu. Şüpheli C.S. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-12-29 19:37:56



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