Antalya'da 'Kırmızı' kod cadde ve sokakları boşalttı Kırmızı kod uyarısının verildiği Antalya, sabaha yağmurla başladı Falezlerde dev dalgalar sahili döverken, cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur ve fırtına karşısında ‘kırmızı’ kod uyarısında bulunduğu Antalya’nın kent merkezinde gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de devam etti. Cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekerken, dünyaca ünlü sahilde dev dalgalar kıyıyı dövdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün, Antalya’nın 3 ilçesi için ‘kırmızı’ kod uyarısında bulunmasının ardından kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, sabah erken saatlerde de devam etti. Rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar seyir terasından o anları fotoğraflamaya çalıştı. Kentteki bazı turistler ise spor yapmayı tercih ederken, sokak ve caddelerde vatandaş azlığı dikkat çekti.



3 ilçede eğitime ara verildi

Batı ilçelerinde aşırı yağış (100200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği Antalya’da, uyarılarından ardından Antalya’nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime 1 gün ara verildi.



Şehir merkezinde yağış miktarları

Şehir merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı an itibari ile Döşemealtı'da 122, Kepez'de 120, Muratpaşa'da 108, Kemer'de 79 kilograma ulaştı.

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