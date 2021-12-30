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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya DOB Ocak ayında 12 temsil ile sanatseverlerle buluşacak

İHA

Antalya DOB Ocak ayında 12 temsil ile sanatseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2022’nin ilk ayında zengin bir program ile perdelerini açacak. Opera, müzikal, bale ve konser olmak üzere toplam 12 temsil ile izleyici karşısına çıkacak.

“Yeni yıl konseri ile yeni yıla merhaba”
Sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların seslendirileceği ‘Yeni Yıl Konseri’, 4 Ocak Salı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, korosu ve bale sanatçılarının sahne alacağı konserde orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetecek.

“Kaçıranlar için ‘Çello Yıldızları’ yine sahnede”
Dünyaca ünlü bestecilere ait eserlerin seslendirileceği ‘Çello Yıldızları’ konseri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen sanatsever ile 6 Ocak Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde buluşacak.

“Komik opera ‘Sevil Berberi’ ile neşeli bir akşam”
Antalya Devlet Opera ve Balesi, büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasını 8 Ocak Cumartesi saat: 20.00’de sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye koyulan eserde Antalya DOB orkestrasını Zdravko Georgiev Lazarov, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

“Dostlar Beni Hatırlasın”
“Dostlar Beni Hatırlasın” anlatımlı konserinde şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde, Aşık geleneğinin Anadolu’daki son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel’in şiirleri ve hikayeleri solistlerin anlatımları ile sanatseverlerle buluşacak. Konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahne alacak.

“Kapalı gişe oynayan “Romeo ve Julıet” balesi gece ve gündüz gösterimleri ile sahnede”
Antalya Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan “Romeo ve Juliet” balesini 13 Ocak Perşembe saat: 20.00 ve 15 Ocak Cumartesi saat: 15.00’te sahneleyecek. Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan “Romeo ve Juliet” Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının örneği.

“Yeni sezonun ilk prömiyeri Kanlı Nigar”
Antalya Devlet Opera ve Balesi, Cem İdiz’in bestelediği ve Haldun Özörten’in rejisörlüğünü üstlendiği “Kanlı Nigar” müzikalinin prömiyerini 22 Ocak Cumartesi saat: 20.00’de gerçekleştirecek. KaragözHacivat gölge oyunu olan “Kanlı Nigar”, Özlem Belkıs’ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak, geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Eser 25 Ocak Salı saat: 20.00’de tekrar sahnelenecek.

“Pandemıc Balesi bu sezon son kez sahnede”
Salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan ve librettokoreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait olan ‘Pandemic’ balesi 27 Ocak Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde son kez sanatseverler ile buluşacak. Eser 29 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.

“Antalya DOB müze konserlerine devam ediyor”
Antalya DOB, 20212022 sanat sezonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile gerçekleştirdiği Antalya Müzesi’ndeki konserlere 28 Ocak Cuma saat 15.00’te ‘Müze Konseri’ ile devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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