'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda



Semih ERSÖZLERİbrahim LALELİMehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü'nün 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini de turuncu kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. Öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen yağışla ilgili teyakkuzda bulunan ekipler, su giderlerinde biriken çöpleri temizledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Antalya kent merkezi için turuncu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için de kırmızı kod uyarısı verdi. Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ilçede 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararı aldı.

'SON 15 YILIN EKSTREM DEĞERLERİ'

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi, bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Şiddetli yağışlar gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmızı kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler, hayatı olumsuz etkileyebilir."

Gültekin, aşırı yağış ve fırtınanın 31 Aralık Cuma günü saat 13.00'te sona ermesinin beklendiğini belirtti.

KENT MERKEZİNE 122 KİLOGRAM YAĞIŞ

Antalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. Kentte Döşemealtı'na 122,1, Kepez'e 119,98, kent merkezine 115,2, Havalimanı'na 86 kilogram yağış düştü. Öte yandan kırmızı kodla uyarılan ve yağışın öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen Kemer'e 60,9, Kumluca'ya 46,46, Finike'ye 44,7 kilogram yağmur yağdı.

Yağışın en etkili olduğu noktalardan Konyaaltı'nın Hurma ve Sarısu mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda kaldırımlar suyun yüksekliğinden gözükmedi. Bazı araçlar ise yollarda kaldı. Su birikintilerine Konyaaltı Belediyesi'ne ait kepçe müdahale etti. Diğer yandan su giderlerinde biriken çöpleri ise belediye işçileri temizledi. Yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Şiddetli yağmur ve fırtınanın öğle saatlerinde kırmızı kod verilen 3 ilçede, saat 16.00 sıralarında ise Antalya kent merkezinde etkili olması bekleniyor.

UZMANLAR SİMÜLASYON PAYLAŞTI

Antalya'nın batı ilçelerinde sahil kesimlere şiddetli yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı tahminleriyle ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Barış Önol, hazırladığı bir simülasyonu paylaştı. Doç. Dr. Önol, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, hazırladığı simülasyona göre 3 günlük toplam yağış tahminlerinin Antalya'da uç değerleri gösterdiğini belirterek, özellikle bugün için dikkat edilmesini istedi. Doç. Dr. Önol, Beydağları'nda 2 metrenin üzerinde kar birikimi oluşacağını da dile getirdi.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in paylaştığı uydu görüntülerinde de yine batı ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Sosyal medyadan uyaran Ökten, Antalya'nın batısında 300 mm yağış beklendiğini belirterek "Lütfen tedbir alın. Ayrıca gece fırtına bekleniyor. Afet riski var" dedi. Ökten, Antalya'nın yüksek kesimlerinin çok kar alacağını aktararak, kar kalınlığının 2,4 metreye ulaştığını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERİbrahim LALELİMehmet ÇINAR

2021-12-30 10:51:03



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