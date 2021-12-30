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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi ile üniversiteler el ele verecek

İHA

Alanya Belediyesi ile üniversiteler el ele verecek

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nin Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Müdürlüğüne bağlı üniversite topluluk başkan ve üyeleri, Alanya Belediyesi’nin organize ettiği toplantıya katıldı.
Toplantıya; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya HEP Üniversitesi SKS Müdürü Nesrin Elezer, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SKS Başkanı Hayri Akın ve ilçedeki üniversitelerin topluluk kulübüne üye öğrenciler katıldı.

“Alanya’yı eğitimde markalaştırmak istiyoruz”
Alanya’yı eğitimde markalaştırmak istediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakma sorumluluğu ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda her türlü öneri ve eleştiriye açık olduklarını aktaran Başkan Yücel,“Bu şehirde en iyisini yapabilmek için mücadele ediyoruz. Onun için bu şehrin kültürel, ekonomik ve sosyal değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyoruz. Sadece yol, su, köprü, altyapı veya ulaşım değil, bunların yanında insanların sosyal yaşantılarına da katkı sağlamak istiyoruz. Bizim en büyük hedefimizde eğitimdir, sağlıktır, istihdamdır. Alanya Belediyesi son yıllarda çok büyük bir ivme yakaladı. Okullar, yurtlar, fakülteler, kreşler, kütüphaneler ve etüt merkezleri yaptıran bir belediye olduğunu görebilirsiniz. Hiçbir şehirde hayırseverlerin ve yerel yönetimlerin bu şekilde üniversiteye katkı sağladığını göremezsiniz. Ancak burada belki de yüzde 50’lik kısmı bu şekilde oluşturuldu ve sizleri ağırlıyor "diye konuştu.

“Çok faydalı konular konuşuldu”
Adem Murat Yücel’in eğitime verdiği önemden bahseden Alanya HEP Üniversitesi SKS Müdürü Nesrin Elezer, “ İlçemizde yer alan iki üniversitenin sağlık, kültür ve spor müdürlüğüne bağlı üniversite topluluk başkanları, Alanya Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Toplantıda çok faydalı konular konuşuldu. Öğrencilerimiz, ilçedeki ulaşım ve konaklama hakkında görüşlerini dile getirdi. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ise, öğrencilerimizin sorun ve önerilerini dikkatle dinledi, eğitim projeleri hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi” şeklinde konuştu.

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