'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (2)



FIRTINADA ÇATIDAN PARÇALAR VE KLİMA ÜNİTELERİ DÜŞTÜ: 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Meteroloji'nin kent merkezi için 'turuncu kod' verdiği Antalya'da, yağışın yanı sıra fırtına da etkili oluyor. Dün akşamdan beri metrekareye 119,98 kilogram yağışın düştüğü Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde fırtına nedeniyle 4 katlı sitenin çatı izolasyonuyla, bina dışındaki klima üniteleri yerinden çıktı. Sitenin bahçesine düşen parçalar, otoparktaki 5 araca hasar verdi. Otoparktaki araçları hasar gören site sakinleri, polis çağırıp tutanak tutturdu.

'EVE YILDIRIM DÜŞTÜ ZANNETTİK'

Apartmanın 2´nci katında oturan Nurcan Kayısı (34), "Saat 05.30 civarı çok gürültülü yıldırım düşmesi gibi bir sesle uyandık. Hemen çocuğumun odasına koştum. Allah´tan kızım uyuyordu. Sonra balkondan aşağı baktığımda klima ünitesinin araçların üzerine düştüğünü gördüm. Karanlıkta ne olduğunu anlayamadım. Hava aydınlanınca duvar parçalarını gördük. Galiba çatı düşmüş arabalarda baya hasar var. Çok şükür benim arabamda bir şey yok ama komşularım adına üzgünüm. Çok korktum, eve yıldırım düştü zannettim. Afet, yapacak bir şey yok ama uyuyamadım. Şimdi işe gitmek zorundayım. Aracı çıkaramadım tramvayla gideceğim" dedi. Apartmanda yaşayan İsmail Kumkale (55), sabaha karşı 05.00-05.30 sıralarında şimşek çaktığını ve gürültü duyduğunu anlatarak, "Araçların alarmı ötmeye başladı. Sabah baktığımızda klima üniteleri, TV antenleri, tuğlalar, bina kaplaması araçların üzerine düşmüş şekildeydi" diye konuştu.

Kırmızı kodla uyarılan Kemer, Kumluca ve Finike'de yağmur, aralıklarla, şiddetli halde devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kemer itfaiye istasyonu da teyakkuza geçti. Tam kadro çalışan itfaiye personeli, araçlarının son kontrolünü yaptı. Motopompları da kontrol eden ekipler, su baskını ihbarlarına karşı hazır bekliyor.Aslı DURANBülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN-Bülent TATOĞULLARI

2021-12-30 12:19:35



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