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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşı için AEDAŞ sahadaki personel sayısını yüzde 25 oranında arttırdı

İHA

Yılbaşı için AEDAŞ sahadaki personel sayısını yüzde 25 oranında arttırdı

Yılbaşı gecesinde artan elektrik talebine yanıt vermek, arızaların önüne geçmek için önleyici tedbirlerini alan AEDAŞ, sahadaki personel sayısında yüzde 25 arttırdı. Ayrıca Antalya, Burdur ve Isparta’da merkezi noktalara her an göreve hazır 27 adet taşınabilir jeneratör yerleştirildi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), abonelerinin yılbaşında enerji ile ilgili sıkıntı yaşamaması için 31 Aralık Cuma ve 1 Ocak Cumartesi günlerine yönelik bakım ve yatırım amaçlı çalışmalarını iptal etti. Yılbaşı gecesi arızalara hızla müdahale edebilmek için personel sayısında yüzde 25 artışa giden şirket, hizmet bölgesi içinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta’da merkezi noktalara yerleştirdiği 27 adet taşınabilir jeneratörü de hazır bekletecek.

“Vardiya saatlerini yeniden düzenledik”
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’nın yılbaşı, bayram gibi dönemlerde yerli turistler tarafından yoğun ilgi gördüğüne işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Pandemi nedeniyle zorlu günler geçirdik. Umarım 2022, Covid19’un hayatımızdan tamamen çıktığı bir yıl olur. AEDAŞ olarak biz her zaman olduğu gibi yılbaşında da tüketicilerimize kesintisiz hizmet sunmak için görevimizin başında olacağız. Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla tüketim değişikliklerini, yük durumlarını, kesintiye neden olabilecek hareketlerin anlık takibini SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) ve Entegre Bilişim Sistemleri( EBS) ile sürekli analiz etme şansımız var. Hava tahmini analizlerini de dikkate alarak personelimizin vardiya saatlerini düzenledik ve 24 saat hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet için aksiyonlarımızı belirledik. Yaşanabilecek kesintilere daha hızlı müdahale sağlamak amacıyla ekip sayımızı yüzde 25 oranında artırırken, 24 saat hizmet verebilmek adına saha personelleri ve amirlerin içinde bulunduğu destek nöbetçi ekipleri oluşturduk” diye konuştu.

“Trafolarımızın puant yükleri anlık takip ediliyor”
Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,2 milyondan fazla aboneye hizmet verdiklerini dile getiren Müdüroğlu, yılbaşında planlı kesinti çalışmalarını iptal ettiklerini de ifade ederek “Yoğunluk yaşanacak alanlarda hızlı aksiyon alarak nöbetçi personeller bulunduracağız. Önleyici tespitler ile yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı aksiyon alarak kullanıcılarımızın bu tür olaylardan daha az etkilenmesini amaçlıyoruz. Trafolarımızın kesintiye sebebiyet vermemesi adına puant yüklerini de anlık olarak takip ediyoruz. Enerjimiz ile tüketicilerimizin her an yanındayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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