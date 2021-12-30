Kumluca Hacıveliler Köprüsü’nde yenileme çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca ilçesinde yetersiz kalan Hacıveliler Köprüsü’nü yeniliyor.

Kumluca ilçesinde Hacıveliler, Salur, Çayiçi, Yeni Kışla ve Karacaören Mahallerini ilçeye bağlayan yol üzerindeki Hacıveliler Köprüsü ihtiyaca cevap vermez hale geldi. Baysı Deresi’nden gelen atıkların köprünün dar olan ayaklarını tıkaması taşkına neden olarak portakal bahçelerine, sera ve iş yerlerine zarar veriyordu. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıkıntı yaşadığı köprüyü yenilemek üzere harekete geçti.



“Geniş ve ayaksız köprü”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan proje kapsamında yeni köprünün yapımı için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda ekipler eski köprünün yıkımını tamamladı. En kısa sürede geniş ve ayaksız olarak inşa edilecek yeni köprü bölge halkının yıllardır süren problemini çözecek.

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