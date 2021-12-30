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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 milyon adet orman ağacı fidanı toprakla buluşacak

İHA

1 milyon adet orman ağacı fidanı toprakla buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, doğayı yeşillendirmek ve erozyonu önlemek amacıyla orman ağacı fidanı dağıtıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerde orman ağacı fidanı dağıtılıyor. Toplam 1 milyon adet fidanın dağıtılacağı proje kapsamında ilçe ilçe gezen ekipler, muhtarlara fidanları teslim ediyor.

“Akseki’de 41 bin fidan dağıtıldı”
Büyükşehir ekipleri Temmuz ayında Akseki ilçesinde yaşanan yangın felaketinden etkilenen Kepezbeleni, Kepez, Hocaköy ve Güneykaya Mahalleleri başta olmak üzere 51 mahallede 41 bin adet fidan dağıtımı yaptı. Fidanlar; muhtarlıklar, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Akseki’deki tüm hanelere ulaştırıldı.

“İlk fidanlar dikildi”
Korkuteli ilçesinde de 58 mahalle muhtarına toplam 2 bin 300 adet fidan dağıtıldı. Manavgat’ta 85, Kaş’ta da 25 mahalle muhtarına vatandaşlara dağıtılmak üzere 27 bin adet fidan teslim edildi. Muhtarlar bulundukları bölgelere ilk fidanlarını dikti. Muhtarlar Manavgat’ta yaşanan yangın felaketinden sonra ağaç ve doğayı korumanın ne denli önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

“Ceviz ağacı fidanı dağıtıldı”
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ise ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması ve vatandaşların üretime teşvik edilmesi amacıyla desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Akseki ilçesinde muhtarların ve üreticilerin başvurusu üzerine ceviz ağacı fidanı dağıtımı yapıldı. Büyükşehir ekipleri vatandaşlara fidanların dikimi konusunda da yardımcı olurken, bakımı konusunda bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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