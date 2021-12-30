Alanyaspor ile yollarını ayıran Bülent Korkmaz'a plaket

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübü katkılarından plaket takdim etti. Köseoğlu, yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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