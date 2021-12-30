Başkan Böcek: “2021'de Antalya için var gücümüzle çalıştık”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılı yayınladığı mesaj ile kutladı. 2022 yılına girmeyi heyecanla beklediklerini belirten Böcek, yeni yılda da belediyecilik çalışmalarını en iyi seviyede devam edeceklerini belirtti. Böcek, “Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılında pandemi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal anlamda yaşanan tüm zorluklara rağmen belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürülebilir, yenilikçi hizmet ve çalışmalarla planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için var gücümüzle çalıştık” dedi.



“Yeni yılı karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz”

Tüm dünya, Türkiye ve Antalya için sağlık ve güzel dilek temennilerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Güzel günler getirmesini dilediğimiz 2022 yılını karşılıyor olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılının hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılında pandemi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal anlamda yaşanan tüm zorluklara rağmen belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürülebilir, yenilikçi hizmet ve çalışmalarla planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için var gücümüzle çalıştık” dedi.



“Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bir kez daha gözden geçirdik”

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmalarda daha iyi, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Antalya hedefiyle hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, “Yeni bir yıla girerken hedeflerimiz doğrultusunda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bir kez daha gözden geçirdik. Alt yapı başta olmak üzere, kültür, sosyal, sağlık, çevre gibi konularda hizmet ve projelerimiz Antalya’mızın 19 ilçesinde tüm hızıyla sürecek. Kaynaklarımıza sahip çıkan, tasarrufu ilke edinmiş, şeffaf, dürüst, hesap verebilen bir anlayışla çalışacağız” diye konuştu.



“Başarılarla dolu bir yıl olacak”

Yeni yılda da Antalya için aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarına değinen Başkan Böcek, “İnanıyorum ki sizlerle birlikte el ele vererek çalıştığımız sürece 2022 yılı Antalya’mız için yepyeni hedefler ve başarılarla dolu bir yıl olacak. Bu güzel duygular ile 2022 yılının size, ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış, bereket ve sağlıklı günler getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime mutlu, daha aydınlık, güzel yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.

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