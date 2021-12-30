Çalıntı motosikleti satın alan kişiden çalan hırsız, çaldığı motosikletle kaza yapıp yaralandı Hem tutuklandı hem de 9 bin 751 TL trafik cezası aldı Çalıntı motosikletle kaza yaptı, üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yapan motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüsünün üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kaza; Kasaplar Mahallesi 8522 sokakta seyir halindeyken 68511 sokağa dönmekte olan Salih A.’nın kullandığı 07 LFN 97 plakalı hafif ticari araç ile 8522 sokakta karşı istikametten gelen Ekrem V.'nin kullandığı plakasız motosikletin çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan plakasız motosikletin 3 gün önce kazanın meydana geldiği Kasaplar Mahallesinden kaza yerine 300 metre mesafeden çalınmış olduğu belirlendi. Motosikletin çalıntı olduğunun belirlenmesinin ardından Şelale Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti Cemalettin T. isimli şahsın çaldığı, 300 TL karşılığında Bahtiyar B.’ye sattığı, Cemalettin T.’nin de Bahtiyar B.’nin Şelale Caddesinde park ettiği yerden çaldığı belirlendi. Motosikleti ilk çaldığı belirlenen kişinin Cemalettin T. olduğu, kazanın meydana geldiği sırada Cemalettin T.’nin Sanayi Sitesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının faili olarak mahkemece tutuklanarak teslim edilmek üzere Alanya Cezaevine götürülmekte olduğu belirlendi.

Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Bahtiyar B. hakkında hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.



Hem tutuklandı hem 9 bin 751 TL ceza aldı

Kaza yapan motosikleti çaldığı belirlenen ve tedavi için gittiği hastanede üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen Ekrem V., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınırken, Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmak suçlarından toplam 9 bin 751 TL para cezasına çarptırıldı.

Ekrem V., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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